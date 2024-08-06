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凱博觀點／企業整帳 開啟發展可能性

經濟日報／ 張蕙如
凱博聯合會計師事務所會計師張蕙如。凱博/提供
凱博聯合會計師事務所會計師張蕙如。凱博/提供

實務上常見企業因各種原因而產生稅務帳及管理帳兩種不同的報表。帳務整理主要是針對帳務進行全面整理並調整為單一套帳的過程，以使報表能充分反應真實營運狀況。

首先，為何企業需要整帳？

第一、策略性投資人的需求。策略性投資人對企業的財務狀況有高度關注。如果企業的兩套帳報表利潤差異巨大，投資人會擔心稅務風險及報表真實性，進而要求改善財務報表。

第二、提高企業決策質量。準確的財務報表能夠支持更好的業務決策，幫助企業在競爭激烈的市場中制定有效的策略。

第三、減少稅務負擔。企業實際利潤較低，但由於費用未能合理認列，需依照同業標準繳納高額稅款。透過整帳，可以適當認列費用，減輕稅務壓力。

第四、準備上市櫃。整帳是企業上市過程中的關鍵步驟，能夠確保財務報表的準確性和透明度，增強市場信心，並滿足上市要求。

第五、合資與併購。合資併購交易中，企業的估值是關鍵。整帳能夠提供準確的財務報表，幫助評估企業的真實價值，避免因估值不準確而影響交易條件。

至於整帳的範圍，則視企業目標而定。短期內可針對具體問題進行修正，如合理認列費用；長期則需全面審視財務報表，確保與實際經營狀況一致。

企業整帳是提升財務透明度與合規性的重要舉措，為企業策略及決策鋪設穩固基礎，也能為未來的合資、上市和併購鋪平道路。

凱博聯合會計師事務所將於8月底舉辦實體講座，解析如何整帳以降低稅務風險，及分享合資併購及上市櫃之關鍵議題，歡迎參加。

（作者張蕙如是凱博聯合會計師事務所會計師）

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