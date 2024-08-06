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財政部網路報稅抽獎 最大獎20萬獎落新竹市

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
財政部舉辦網路報稅抽獎活動，6日抽出1萬1836名幸運兒，最大獎20萬獎落新竹市。記者呂俊儀／攝影
財政部舉辦網路報稅抽獎活動，6日抽出1萬1836名幸運兒，最大獎20萬獎落新竹市。記者呂俊儀／攝影

財政部各地國稅局為鼓勵民眾使用網路或手機申報112年度綜合所得稅，透過e化方式辦理繳(退)稅，今年再度聯合舉辦「行動e報稅 好禮相送」三大好康抽獎活動，今日抽出1萬1836名幸運兒，其中最大獎20萬獎落新竹。

財政部賦稅署署長宋秀玲表示，今年網路報稅581萬戶，較去年同期增加73萬件，手機報稅有261.8萬戶，增加52.2萬件，財政部持續精進網路、手機報稅功能，包含新增附件上傳功能，減少紙張使用，響應淨零碳排，「多走網路不走馬路」。

財政部指出，中獎名單將於8日下午4時公布在財政部、中區國稅局FB粉絲專頁及該局官網供民眾查閱。

中區國稅局說明，網路報稅獎包括頭獎獎金20萬元1名、貳獎獎金10萬元2名、參獎獎金5萬元3名、肆獎獎金1萬元10名、伍獎獎金5000元20名、陸獎電子禮券1000元800名及普獎電子禮券200元5000名。

中區國稅局指出，現金獎項名額共計36名，將會以掛號郵寄中獎通知，請中獎人收到通知後，在所載期限內回復領獎資料，獎金超過2萬元須辦理扣繳所得稅，於扣除中獎人應繳納10%稅款後，將餘額匯入中獎人指定本人銀行帳號。

電子禮券獎項名額共計1萬1800名，將按中獎人申報112年度綜合所得稅所留存的手機號碼，以簡訊通知中獎訊息，逾期未領取或簡訊通知無法送達者視同放棄領獎。

報稅 手機 財政部

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