幸運得主是你嗎？5百萬人網路報稅 「新竹許先生」獲最高20萬獎金
為鼓勵民眾使用網路申報綜所稅，財政部國稅局6日舉辦抽獎活動，從581萬名符合資格民眾中，電腦隨機抽出1萬1,836名幸運得主，總獎金共465萬元，最大獎是20萬元獎金是來自「新竹的許先生」，完整名單將在8日下午4時公布在財政部官網。
財政部各地國稅局今年聯合舉辦「行動 e 報稅 好禮相送」三大好康抽獎活動，今天下午3時公開抽獎，電腦隨機抽出全部獎項計 1萬1,836 名，分成網路報稅獎、 手機報稅加碼獎、e化繳退稅加碼獎三大獎項。
財政部賦稅署署長宋秀玲表示，網路報稅持續精進，現在手機就能報稅，網路報稅581萬戶，較去年同期增加73萬戶，手機報稅則有261.8萬戶，增加52.2萬戶，此次抽獎都是現金獎項，最大獎20萬元，8日下午4時可到粉專、官網確認，國稅局會再用手機簡訊通知。
國稅局進一步說明，現金獎項名額共計36名，將會以掛號郵寄中獎通知，請中獎人收到中獎通知後，在所載期限內回復領獎資料，獎金超過2萬元者依規定須辦理扣繳所得稅，該局將於扣除中獎人應繳納的10%扣繳稅款後，將餘額匯入中獎人指定之本人銀行帳號。
至於電子禮券獎項，此次也抽出1萬1,800名，將按中獎人申報112年度綜合所得稅所留存的手機號碼，以簡訊通知中獎訊息，中獎人收到簡訊後，請於期限內依簡訊說明兌領，逾期未領取或簡訊通知無法送達者視同放棄領獎。
國稅局提醒，國稅局絕對不會以電話通知中獎人至 ATM 進行帳戶操作，請民眾留意避免受到詐騙，如有任何疑問，可撥打免費服務電話 0800-000321。
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