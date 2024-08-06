快訊

罷樑案基市選委會明初審 中選會：應速陳報查對結果

兩財團七星潭獵地蓋7座度假村 美麗灣環評噩夢恐重演？

驚悚瞬間曝！大車運將「下車尿尿」 遭轎車高速衝撞慘死

樓下有騎樓快看 國稅局：2樓以上也能減徵地價稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
騎樓減稅的首要條件就是不能供作營業使用。圖／曾獻瑩辦公室提供
騎樓減稅的首要條件就是不能供作營業使用。圖／曾獻瑩辦公室提供

今年11月開徵地價稅，但若符合減稅要件要在9月22日前提出申請，當年才可適用，其中經常被忽略的就是「騎樓節稅」，可別以為只有1樓能減徵，2樓以上住戶同樣能申請。不過，國稅局提醒，前提是騎樓必須符合沒有作生意條件，只提供給公眾行走。

一般常誤認騎樓登記在1樓房屋所有權狀，只有1樓可以減徵地價稅，事實上，騎樓部分的土地是由整棟樓房的人持分共有，因此2樓以上住戶一樣可以減徵地價稅，但記得要在9月22日以前向稅捐處提出申請。

國稅局表示，2層樓以上建物，可視騎樓上方有幾層房屋分別減徵，像是騎樓上方有1層房屋，可減徵騎樓面積1/2；有2層房屋，可減徵1/3；有3層房屋，可減徵1/4；有4層以上房屋，可減徵1/5。

國稅局進一步舉例，甲住在青年路1棟4層樓房的第3層，土地持分4分之1，因為這棟樓房的1樓設有騎樓供大家通行，騎樓的面積為32平方公尺，那只要這棟樓房的任何一位土地所有權人向稅捐處申請減免，整棟基地可減徵騎樓用地的4分之1即8平方公尺，3樓的甲及其他樓層的土地所有權人各可減徵2平方公尺的地價稅。

地價稅 減徵

延伸閱讀

財產傳承 贈與免稅有撇步

醫療院所賣保健品 要稅

父留下四千萬財產給長子 國稅局教這招省百萬遺產稅

六旬父母住2樓搭電梯遭酸「就是懶才生病」 他氣炸：有繳錢憑什麼

相關新聞

他調「財產清單」驚覺老家消失 稅務局揪這細節錯了

新竹市張先生父親於一月過世，六月為辦理遺產稅申報，到新竹市稅務局查調父親的全國財產稅總歸戶財產查詢清單（簡稱財產清單），...

樓下有騎樓快看 國稅局：2樓以上也能減徵地價稅

今年11月開徵地價稅，但若符合減稅要件要在9月22日前提出申請，當年才可適用，其中經常被忽略的就是「騎樓節稅」，可別以為...

財產傳承 贈與免稅有撇步

不少父母會運用每人每年244萬元贈與稅免稅額，分年贈與子女，「無痛」傳承財產。財政部台北國稅局昨（5）日表示，長輩在規劃...

醫療院所賣保健品 要稅

財政部台北國稅局表示，醫療院所提供的醫療勞務雖免徵營業稅，但若有銷售保健食品、化妝品、眼鏡等一般商業行為，則須針對銷售貨...

父留下四千萬財產給長子 國稅局教這招省百萬遺產稅

每個人都會面臨遺產議題，提前規劃才能避免辛苦錢白白繳稅，一名林先生2022年死亡，擁有土地四筆、活存30萬、定存一百萬，...

大學生買逾9千萬房屋被盯上 國稅局抓貓膩補繳426萬元

父母進行財產配置前要注意，每人每年只有244萬元贈與稅免稅額度。財政部台北國稅局5日分享，一名22歲大學生甲君購置北市總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。