樓下有騎樓快看 國稅局：2樓以上也能減徵地價稅
今年11月開徵地價稅，但若符合減稅要件要在9月22日前提出申請，當年才可適用，其中經常被忽略的就是「騎樓節稅」，可別以為只有1樓能減徵，2樓以上住戶同樣能申請。不過，國稅局提醒，前提是騎樓必須符合沒有作生意條件，只提供給公眾行走。
一般常誤認騎樓登記在1樓房屋所有權狀，只有1樓可以減徵地價稅，事實上，騎樓部分的土地是由整棟樓房的人持分共有，因此2樓以上住戶一樣可以減徵地價稅，但記得要在9月22日以前向稅捐處提出申請。
國稅局表示，2層樓以上建物，可視騎樓上方有幾層房屋分別減徵，像是騎樓上方有1層房屋，可減徵騎樓面積1/2；有2層房屋，可減徵1/3；有3層房屋，可減徵1/4；有4層以上房屋，可減徵1/5。
國稅局進一步舉例，甲住在青年路1棟4層樓房的第3層，土地持分4分之1，因為這棟樓房的1樓設有騎樓供大家通行，騎樓的面積為32平方公尺，那只要這棟樓房的任何一位土地所有權人向稅捐處申請減免，整棟基地可減徵騎樓用地的4分之1即8平方公尺，3樓的甲及其他樓層的土地所有權人各可減徵2平方公尺的地價稅。
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