他調「財產清單」驚覺老家消失 稅務局揪這細節錯了

新竹市張先生父親於一月過世，六月為辦理遺產稅申報，到新竹市稅務局查調父親的全國財產稅總歸戶財產查詢清單（簡稱財產清單），沒想到現在居住的老家竟未列在清單上，新竹市稅務局解釋應與兩原因有關。

新竹市稅務局表示，財產清單包含土地、房屋或車輛等財產稅資料，資料來源為各縣市政府稅捐稽徵機關提供的地價稅、房屋稅及使用牌照稅的課稅資料，當土地、房屋或車輛有移轉或異動時，財產清單的內容也會隨著異動。

稅務局說明，張先生的父親於一月過世，六月查調的財產清單未列出目前居住的房屋，有可能是房屋未設立房屋稅籍，或身分證統一編號與房屋稅籍登記資料不符。

經查後發現，原來是張先生的父親在1993年改過身分證統一編號，而房屋稅籍登記資料仍為舊證號，致財產清單無法歸戶列出，最後在稅務人員的協助下，更正身分證統一編號，完成查調作業，財產清單順利出現老家資料。

稅務局提醒，身分證統一編號若有變更，請向稅務局申請更正，保障自身權益，以免日後土地、房屋及車輛都無法查調，如有任何疑問，請洽稅務局網站、AI智能客服或撥市民服務專線。