醫療院所賣保健品 要稅

財政部台北國稅局表示，醫療院所提供的醫療勞務雖免徵營業稅，但若有銷售保健食品、化妝品、眼鏡等一般商業行為，則須針對銷售貨物或勞務部分辦理稅籍登記。

台北國稅局表示，醫療院所如有兼營銷售保健食品、化妝品，或眼科診所銷售眼鏡，或動物醫院銷售寵物用品及提供寵物美容服務等項目，皆屬一般商業行為，應針對銷售貨物或勞務部分依規定辦理稅籍登記，並報繳營業稅。國稅局說，醫療院所提供的醫療勞務免徵營業稅，但如有銷售非屬醫療勞務貨物或勞務，則應依法辦理稅籍登記及課徵營業稅。

國稅局舉例，甲君在某診所諮詢減重療程，除支付屬醫療勞務的診療費用外，並向診所購買運動器材及保健食品與運動諮詢課程，其中，器材、食品及課程銷售屬於一般商業行為，但診所未依規定辦理稅籍登記，除應補徵稅額外，並依相關規定裁處罰鍰。