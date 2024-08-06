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財產傳承 贈與免稅有撇步

經濟日報／ 記者胡順惠/台北報導
長輩在規劃贈與時，要留意免稅額適用、什麼情況會視同贈與等兩大重點。 聯合報系資料照
長輩在規劃贈與時，要留意免稅額適用、什麼情況會視同贈與等兩大重點。 聯合報系資料照

不少父母會運用每人每年244萬元贈與稅免稅額，分年贈與子女，「無痛」傳承財產。財政部台北國稅局昨（5）日表示，長輩在規劃贈與時，要留意免稅額適用、什麼情況會視同贈與等兩大重點。

2022年起，贈與稅免稅額為每人每年244萬元，實務上，常有納稅人誤解「每年」、「每人」定義，而遭到國稅局補稅。

贈與稅課稅方式
贈與稅課稅方式

台北國稅局表示，《遺產及贈與稅法》規定，贈與稅免稅額規定的「每年」，是採曆年制，也就是自每年1月1日至12月31日止，而非從贈與日起算一年；「每人」則是以贈與人（如：父母）來計算，而非受贈人。

財政部官員說明，贈與稅每人每年免稅額244萬元，是指贈與人而非受贈人，也就是每一位贈與人，每年無論贈與多少人，累計贈與金額合計不超過244萬元，才可免納贈與稅。

另外為了防止避稅，避免「假買賣真贈與」情況發生，國稅局針對特定情況，會視同贈與，同樣必須課贈與稅。

舉例來說，近期有個案例，甲君為22歲大學生，在2022年間購買台北市某精華地段房地，總價9,200萬元，顯然與其資力不相當，國稅局追查後發現，甲君給付不動產的資金來源，是甲君母親匯款到賣方帳戶支付。

國稅局表示，向甲君案件就可能涉及遺贈稅法規定須視為贈與的情況，因此通知甲君母親在收到通知後十日內申報贈與稅。國稅局以該房地的房屋評定標準價格、公告土地現值合計3,920萬元，申報贈與總額，核定甲君的母親應納贈與稅426.4萬元。

國稅局提醒，納稅人如有以自己資金，無償為他人購置財產，符合遺贈稅法規定以贈與論的課稅要件，就應辦理贈與稅申報，或在接獲國稅局通知申報期限內申報贈與稅，否則國稅局除將補稅外，也將以贈與人違反申報義務，依規定處兩倍以下罰鍰。

國稅局 贈與稅

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