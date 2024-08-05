父留下四千萬財產給長子 國稅局教這招省百萬遺產稅

每個人都會面臨遺產議題，提前規劃才能避免辛苦錢白白繳稅，一名林先生2022年死亡，擁有土地四筆、活存30萬、定存一百萬，總額為4610萬元，生前協調好由長子繼承，配偶及其他子女決議辦理拋棄繼承，不過一算發現，全部人都繼承，比辦理拋棄能省下126萬遺產稅。

財政部國稅局分享，林男2022年1月死亡，適用遺產稅免稅額1333萬元，配偶尚未過世，膝下有 2 男 2 女皆已成年，其中次男不幸為重度身心障礙者。

經盤點，林男擁有土地甲、乙、丙、丁 4 筆，公告現值總額各為 2,000 萬元、900 萬元、1,200 萬元、300 萬元，有房屋一棟，死亡當時評定現值為 80 萬元，且銀行裡還有活存30萬元、定存100萬元，兒女同年3月申報遺產稅，其中配偶、次男、長女及次女皆拋棄繼承，由長男繼承。

不過仔細試算，發現配偶、次男、長女及次女皆拋棄繼承時，應繳納310萬4千元遺產稅額；但若配偶、次子、長女及次女皆繼承時，扣除額提高為1434萬元，包括配偶扣除額493萬元、親屬扣除額兩百萬元、身心障礙特別扣除額618萬元及喪葬費 123萬元，淨額剩1843萬元，乘以1成，遺產稅只需繳184萬3千元。

國稅局解釋，繼承人等為使遺產由繼承人中之一人繼承，多以拋棄繼承之方式達成，但實務上可以協議「分割繼承」方式辦理，如此即可享用遺產及贈與稅法各項扣除額又可達成遺產分配之目的。

國稅局建議，像是上述案例，就可讓不動產協議由長子繼承，銀行存款大部分也由長子繼承，僅活期儲蓄存款30萬元由配偶及其他子女繼承，即可達成遺產由長子繼承之目的又可節省126萬1千元的遺產稅，不過繼承人仍須考量實際情形，再決定以何方式辦理較妥。