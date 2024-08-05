出售共有地 留意適用稅制

財政部高雄國稅局表示，民眾原與他人共有土地，經法院裁定變價分割、取得更多持分土地後，往後出售時，應分別按照不同取得時間，判斷應適用房地交易舊制課稅或房地合一新制課稅。

取得日在2015年12月31日以前，適用舊制財產交易所得；在2016年1月1日後則應課徵房地合一稅。

例如，甲君2015年1月取得A房地持分四分之一，後因共有人向法院訴請分割共有物，法院裁定變價分割，甲君參與應買，取得A房地其餘四分之三持分，並在2023年1月領得權利移轉證書。

甲君隨後在2024年5月出售A房地，原權利範圍（持分四分之一）應適用舊制，也就是應在2025年5月計算房屋財產交易所得併入個人綜合所得總額計稅；之後取得的四分之三部分，應適用房地合一稅，應在完成過戶次日起算30日內申報。