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課稅新制效應…高股利所得族 繳稅變少了

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
審計部最新報告指出，股利所得課稅新制上路後，高股利所得家戶有效稅率降低，從原本約38％降至28％。 聯合報系資料照
審計部最新報告指出，股利所得課稅新制上路後，高股利所得家戶有效稅率降低，從原本約38％降至28％。 聯合報系資料照

審計部最新報告指出，股利所得課稅新制上路後，高股利所得家戶有效稅率降低，從原本約38％降至28％，代表股利多者、繳稅反而變少，不利所得重分配。財政部回應，將綜合考量經濟情勢及租稅公平，適時檢討修正稅制。

另外審計部也發現，股利所得新制實施後，資本利得與勞動所得的租稅負擔存有落差，影響所得稅重分配功能。

審計部指出，分析股利課稅新制實施首年（2018年）資料，高薪族群（薪資超過5,000萬元）且無股利所得者，在扣除薪資特別扣除額後，綜所稅有效稅率超過39%；同時無薪資所得、股利所得超過5,000萬元的大戶，都採分離課稅，有效稅率皆為28%。

審計部指出，資本利得與薪資所得租稅負擔相差超過10個百分點，高股利所得者有效稅率降低，間接使所得差距持續擴大。

財政部為簡化稅政並提高投資意願，2018年推動所得稅制優化方案，廢除兩稅合一設算扣抵制度，改採股利所得課稅新制，可選擇將股利併入個人綜合所得總額課稅，並依股利所得按8.5％計算可抵減稅額，每戶上限8萬元；或按單一稅率28％分開計稅、合併報繳。審計部報告指出，股利所得課稅新制實施後，高股利所得者有效稅率降低。

審計部指出，依賦稅署分析發現，最高所得級距（所得淨額1,031萬元以上）家戶的股利所得有效稅率自2017年38.62％，下降至2021年的35.76％。

進一步篩選出採股利所得分離課稅、應納稅額前50大家戶的高股利所得家戶，在股利課稅新制上路前，有效稅率約38%左右，實施後有效稅率降至28%（即採分離課稅稅率），負擔稅額明顯減少。甚至還有部分家戶在新制實施後，取得較高股利所得，所須繳納的綜所稅反比新制前更低。

對此財政部回應，將持續優化相關稅制，使高資產及高所得者負擔合理所得稅負，發揮所得稅改善所得分配之功能。

財政部表示，已持續完備國內外股利所得課稅制度，並實施基本生活所需費用不課稅、調高扣除額等減稅措施，減輕受薪階級所得稅負擔，財政部將綜合考量國內外經濟社會情勢及租稅公平等，適時檢討修正稅制，強化租稅改善所得分配效果。

薪資 資本利得

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