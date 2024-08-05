換屋重購退稅 別踩三地雷

換屋族注意，納稅人在兩年內無論「先買後賣」或「先賣後買」，皆可申請土增稅「重購退稅」。新北市納保官提醒，必須注意移轉登記日起列管五年期限內，應避開三大地雷，以免遭追繳退還稅款，得不償失。

首先，是在列管期間內將所有權移轉；第二是因故遷出戶籍，即使有實際居住，但與「辦理完成戶籍登記」這項規定要件不符；第三，是將重購住宅出租、供設立營業登記，都將導致不符合要件。

土增稅重購退稅規定

納稅義務人重購自用住宅用地，可以運用「重購退稅」貼補買新房子土地總額價款的差價，且不論是「先買後賣」或「先賣後買」都能申請，不過要特別注意申請期限必須在兩年內。

納保官表示，申請「重購退稅」要注意相關規範，重購土地必須為自用住宅用地，土地所有權人或其配偶、直系親屬必須在當地持續設籍，且無出租或供營業用。

為避免炒房行為，重購退稅案件列管期間為五年，納保官指出，重購自用住宅用地經核准退還土增稅案件，在列管期間內，稅捐稽徵機關每年都會清查重購土地是否仍符合自用住宅用地規定。在列管五年期間內，必須謹記所有權不移轉、戶籍不遷出、自住不出租營業，以免違規被追回退還稅款。

納保官表示，經核准退還土增稅後，重購的自用住宅用地在列管期間須持續設立戶籍，如戶籍須遷出，至少須保留土地所有權人或其配偶、直系親屬任何一人在戶籍內，維護自身權益。

不過，實務上若遇到「特殊原因」，非得遷出戶籍、導致未設戶籍在重購房屋，且重購房屋仍為自住，確定沒有出租、營業等狀況，仍可認定為符合適用條件，免被追稅。

例如，包括未成年子女就讀或將就讀學校，入學條件必須是設戶籍在該學區；本人或配偶因公務派駐國外，導致戶籍遷出，或是原所有權人死亡，都能視為「特殊原因」，可視為符合要件。