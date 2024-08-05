促進車市競爭 藍綠立委促調降汽車關稅

【台灣醒報記者章文台北報導】藍綠兩黨立委不約而同進攻進口車的不合理關稅！為讓民眾受惠，並有助於台灣加入CPTPP，國民黨立委葉元之、民進黨立委王世堅等人，分別提案修正海關進口稅則部分稅則，盼調降汽車關稅由17.5%至2.5%或0%。王世堅表示，應趁申請加入CPTPP之際，解決進口車高關稅問題。但汽車業者表示，25%或30%的貨物稅才是最該調降的。

關稅高保護國產車？

在台灣買車，無論進口或是國產車都會發現車價偏高，車價高的原因並非車廠定價過高，而是來自各種稅務的加總，從進口關稅、貨物稅、營業稅等，例如買一台2000 cc以上的進口車，要課上60.4%的稅。也就是一輛進口車成本100萬元的車，要繳給政府60萬的稅捐。理由是為了保障國產車（主要是裕隆汽車），業界認為，國產車在台灣市場小，又完全無法外銷，可以說是「扶不起的阿斗」。

我國進口車關稅從2002年的30%，至2010年降至17.5%，乍看之下，汽車關稅下降幅度好像很大，然另外進口車還需依照排氣量的大小，課徵25%到30%不等的貨物稅，且如果價格在300萬以上，還要另外加徵10%的奢侈稅。

也就是包括駕駛人座位在內，座位在九座以下之載人小客車，汽缸排氣量在2,000立方公分以下者，從價徵收25%；汽缸排氣量在2,001立方公分以上者，從價徵收30%。最後再乘上5%營業稅，而且汽車稅率係累乘法，算法為1.175(關稅)X1.25(貨物稅)X1.05(營業稅)，等於一台車要課54.2%的稅。

2000c.c.的汽車上，貨物稅變成了百分之30，也就是課徵17.5%關稅乘上30%貨物稅，最後再課徵5%營業稅，等於一台車要課60.4%的稅。若購買銷售價格或完稅價格達新臺幣三百萬元之小客車，依同法第7條，將再課徵百分之十之特種貨物稅(俗稱「奢侈稅」)。

朝野立委提修法

近年台灣汽車銷售市場，進口車占比已逐漸趕上國產車，為使更多民眾買得起進口車，並讓台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），包含國民黨立委葉元之、民進黨立委王世堅等朝野立委，分別擬具「海關進口稅則部分稅則修正草案」，調降汽車關稅。

葉元之表示，調降關稅有助於降低進口車售價，使更多民眾能夠買得起，從而提升生活品質。且利於促進市場競爭，提升台灣總體汽車產業品質與服務水平，最終受惠者為廣大消費者。他提案將現行汽車關稅稅率由17.5%調降至2.5%。

葉元之也指出，現行美國的汽車進口關稅為2.5%、日本、新加坡為0%，而台灣為17.5%，在加計貨物稅25%至30%，單就進口車稅率最少就要42.5%；另外車主還要負擔牌照稅、燃料稅、車輛強制險等，對一般民眾負擔相當大，尤其若因家中有長照需求需使用車輛接送的家庭，車輛是必需品，但因各類稅款過高，縱使車輛老舊也無法負擔換車需求。

財政部抗拒

王世堅則指出，台灣實施高關稅保護國產車已有52年之久，應趁著申請加入CPTPP之際，解決進口車高關稅的問題。

王世堅表示，進口車關稅調降應有明確的時間表並提出方案給予人民參考，民眾對於進口車關稅調降議題都樂見其成，在國內進口車關稅政策目標若能先制定明確，也將有助於CPTPP談判時可以拋出善意，將汽車進口關稅降至0%。

財政部表示，相較於全球前10大汽車生產國，台灣關稅稅率仍較印度（60%）、巴西（35%）、墨西哥（35%）及泰國（70%至76.82%）等國為低。考量具代表性台灣區車輛工業同業公會建言及產業發展，現階段尚無調降進口車關稅稅率規劃。

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