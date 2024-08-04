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促車市競爭及加入CPTPP 藍綠立委提案調降汽車關稅

中央社／ 台北4日電
民進黨立委王世堅（圖）。記者邱德祥／攝影
民進黨立委王世堅（圖）。記者邱德祥／攝影

為讓民眾受惠，並有助於台灣加入CPTPP，國民黨立委葉元之、民進黨立委王世堅等人，分別提案修正海關進口稅則部分稅則，調降汽車關稅至2.5%及0%。王世堅表示，民眾對進口車關稅調降都樂見其成，應趁申請加入CPTPP之際，解決進口車高關稅問題。

近年台灣汽車銷售市場，進口車占比已逐漸趕上國產車，為使更多民眾買得起進口車，並讓台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），包含國民黨立委葉元之、民進黨立委王世堅等朝野立委，分別擬具「海關進口稅則部分稅則修正草案」，調降汽車關稅。

葉元之表示，調降關稅有助於降低進口車售價，使更多民眾能夠買得起，從而提升生活品質。且利於促進市場競爭，提升台灣總體汽車產業品質與服務水平，最終受惠者為廣大消費者。他提案將現行汽車關稅稅率由17.5%調降至2.5%。

葉元之指出，現行美國的汽車進口關稅為2.5%、日本、新加坡為0%，而台灣為17.5%，在加計貨物稅25%至30%，單就進口車稅率最少就要42.5%；另外車主還要負擔牌照稅、燃料稅、車輛強制險等，對一般民眾負擔相當大，尤其若因家中有長照需求需使用車輛接送的家庭，車輛是必需品，但因各類稅款過高，縱使車輛老舊也無法負擔換車需求。

葉元之表示，調降關稅，雖然短期內稅收會減少，但隨著進口車數量的增加，增值稅和消費稅等其他稅收將有所增長。同時，汽車相關產業的發展也將帶來更多就業和稅收，長期來看，調降汽車關稅利大於弊。

王世堅指出，台灣實施高關稅保護國產車已有52年之久，應趁著申請加入CPTPP之際，解決進口車高關稅的問題。

王世堅表示，進口車關稅調降應有明確的時間表並提出方案給予人民參考，民眾對於進口車關稅調降議題都樂見其成，在國內進口車關稅政策目標若能先制定明確，也將有助於CPTPP談判時可以拋出善意，將汽車進口關稅降至0%。

財政部表示，相較於全球前10大汽車生產國，台灣關稅稅率仍較印度（60%）、巴西（35%）、墨西哥（35%）及泰國（70%至76.82%）等國為低。考量具代表性台灣區車輛工業同業公會建言及產業發展，現階段尚無調降進口車關稅稅率規劃。

國民黨立委葉元之。圖／葉元之辦公室提供
國民黨立委葉元之。圖／葉元之辦公室提供

王世堅 葉元之

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