囤房稅2.0 催動新成屋銷量

「囤房稅2.0」7月上路，催動新成屋銷量暴增。據統計，六都暨新竹縣市在新制上路前的5、6月，均出現新成屋待售量較去年同期暴增現象。

其中，又以房市交易最熱的高雄市最多，5月新增待售量較去年同期大增2.6倍、新增待售量達359戶。

591房屋交易網指出，近年南二都直接受惠科技業擴廠效應，成為六都買氣最強區，尤其南部買方一直以來因較青睞先建後售的成屋，不僅新成屋待售戶數較多、量體也較大。

以買氣最旺的高雄市來看，今年城揚、永信等知名在地建商，在鼓山、鳳山等區均有量體逾百戶的新成屋案公開，以致區域新成屋新增待售量進一步推高。

據591統計，六都及新竹縣市在5、6月均湧出新成屋待售量，其中又以高雄市最多，5、6月幾乎都有二、三百戶新供給釋出，光是5月新增待售量較去年同期大增2.6倍、新增待售量達359戶。

台南市6月也較去年同期爆出9.2倍新增賣壓、待售戶數達123戶。

反觀桃園市、新竹縣市及台中市則相對較少，平均每月僅有零星戶數公開；房產專家表示，「囤房稅2.0」7月上路後，不少屋主趁勢汰弱留強，或趁當前房市買氣正熱，率先逢高獲利了結。

馨傳不動產智庫執行長何世昌另有見解，他認為5、6月新成屋供給量上升，主因是2019年、2020年動工興建的建案陸續完屋、釋出市場上銷售所致，與「囤房稅2.0」關聯性有限；

何世昌表示，至於新成屋為何在上半年新增待售爆量，應是時序上的巧合可能性反而較高。

何世昌強調，雖然當前南部市場新成屋推案量增加，且適用新青安優惠房貸，但因目前預售屋市場買氣比較熱絡，預料下半年預售屋市場買氣仍較吃香。

他認為新成屋待售案除非個案在品牌、規劃、總價帶或區段位置取勝，否則從當前買氣來看，應該仍會是入手門檻較低的預售屋賣贏新成屋案。