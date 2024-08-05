快訊

不輸李洋了！蔣萬安宣布王齊麟專項獎金加碼至573萬 北市要建世界級羽球館

當性別的分類失靈？奧運該如何重建公平賽制

台股殺斷頭！券商下單APP當機 預估量一度破兆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

囤房稅2.0 催動新成屋銷量

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
（本報系資料庫）
（本報系資料庫）

囤房稅2.0」7月上路，催動新成屋銷量暴增。據統計，六都暨新竹縣市在新制上路前的5、6月，均出現新成屋待售量較去年同期暴增現象。

其中，又以房市交易最熱的高雄市最多，5月新增待售量較去年同期大增2.6倍、新增待售量達359戶。

591房屋交易網指出，近年南二都直接受惠科技業擴廠效應，成為六都買氣最強區，尤其南部買方一直以來因較青睞先建後售的成屋，不僅新成屋待售戶數較多、量體也較大。

以買氣最旺的高雄市來看，今年城揚、永信等知名在地建商，在鼓山、鳳山等區均有量體逾百戶的新成屋案公開，以致區域新成屋新增待售量進一步推高。

據591統計，六都及新竹縣市在5、6月均湧出新成屋待售量，其中又以高雄市最多，5、6月幾乎都有二、三百戶新供給釋出，光是5月新增待售量較去年同期大增2.6倍、新增待售量達359戶。

台南市6月也較去年同期爆出9.2倍新增賣壓、待售戶數達123戶。

反觀桃園市、新竹縣市及台中市則相對較少，平均每月僅有零星戶數公開；房產專家表示，「囤房稅2.0」7月上路後，不少屋主趁勢汰弱留強，或趁當前房市買氣正熱，率先逢高獲利了結。

馨傳不動產智庫執行長何世昌另有見解，他認為5、6月新成屋供給量上升，主因是2019年、2020年動工興建的建案陸續完屋、釋出市場上銷售所致，與「囤房稅2.0」關聯性有限；

何世昌表示，至於新成屋為何在上半年新增待售爆量，應是時序上的巧合可能性反而較高。

何世昌強調，雖然當前南部市場新成屋推案量增加，且適用新青安優惠房貸，但因目前預售屋市場買氣比較熱絡，預料下半年預售屋市場買氣仍較吃香。

他認為新成屋待售案除非個案在品牌、規劃、總價帶或區段位置取勝，否則從當前買氣來看，應該仍會是入手門檻較低的預售屋賣贏新成屋案。

囤房稅 預售屋

延伸閱讀

遭控「警用無線電更新案」惹圖利非議 高市警：與事實不符、不實指控

高市消防特搜中隊8月輪值國際救災 市府決定明年升格大隊

3人攀南二段疑遇颱風失聯 遺體尋獲處距山屋路程剩1小時

強風大雨 台中預售屋接待中心牆面倒塌壓住4輛車

相關新聞

囤房稅2.0 催動新成屋銷量

「囤房稅2.0」7月上路，催動新成屋銷量暴增。據統計，六都暨新竹縣市在新制上路前的5、6月，均出現新成屋待售量較去年同期...

促進車市競爭 藍綠立委促調降汽車關稅

【台灣醒報記者章文台北報導】藍綠兩黨立委不約而同進攻進口車的不合理關稅！為讓民眾受惠，並有助於台灣加入CPTPP，國民黨立委葉元之、民進黨立委王世堅等人，分別提案修正海關進口稅則部分稅則，盼調降汽車關

課稅新制效應…高股利所得族 繳稅變少了

審計部最新報告指出，股利所得課稅新制上路後，高股利所得家戶有效稅率降低，從原本約38％降至28％，代表股利多者、繳稅反而...

換屋重購退稅 別踩三地雷

換屋族注意，納稅人在兩年內無論「先買後賣」或「先賣後買」，皆可申請土增稅「重購退稅」。新北市納保官提醒，必須注意移轉登記...

出售共有地 留意適用稅制

財政部高雄國稅局表示，民眾原與他人共有土地，經法院裁定變價分割、取得更多持分土地後，往後出售時，應分別按照不同取得時間，...

新聞中的法律／資安遵循與實務操作的挑戰

在數位化時代，資訊安全已成企業生存與發展的關鍵因素。隨著各國政府相繼制定資安相關法規，如歐盟的《一般資料保護規則》（GD...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。