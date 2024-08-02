5-6月發票千萬元獎 開出15張

財政部賦稅署昨（1）日表示，今年5-6月期統一發票1,000萬元特別獎15張，花費最低僅20元，是在林口環球購物中心購買水煎包，就幸運中獎。

200萬元特獎共開出19張，仍然以便利商店、外送平台發票較多，值得注意的是，新北市新莊區龍安路上兩間統一超商，都分別開出特獎發票。

經統計，這一期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等四大獎項的幸運得主共109位，獎金合計超過2.1億元。

據統計，截至今年3-4月期累計80期，可兌領特別獎的中獎發票共1,091張，已兌領814張，等於創造了814位千萬富翁。

財政部賦稅署提醒，今年3-4月仍有四張特別獎中獎發票尚未兌領，提醒民眾應在9月5日前儘速兌領，以免與大獎錯身而過；5-6月期中獎發票領獎期間為8月6日至11月5日，提醒中獎人在期限內兌領。