5-6月發票千萬元獎 開出15張
財政部賦稅署昨（1）日表示，今年5-6月期統一發票1,000萬元特別獎15張，花費最低僅20元，是在林口環球購物中心購買水煎包，就幸運中獎。
200萬元特獎共開出19張，仍然以便利商店、外送平台發票較多，值得注意的是，新北市新莊區龍安路上兩間統一超商，都分別開出特獎發票。
經統計，這一期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等四大獎項的幸運得主共109位，獎金合計超過2.1億元。
據統計，截至今年3-4月期累計80期，可兌領特別獎的中獎發票共1,091張，已兌領814張，等於創造了814位千萬富翁。
財政部賦稅署提醒，今年3-4月仍有四張特別獎中獎發票尚未兌領，提醒民眾應在9月5日前儘速兌領，以免與大獎錯身而過；5-6月期中獎發票領獎期間為8月6日至11月5日，提醒中獎人在期限內兌領。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言