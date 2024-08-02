鐵皮停車棚 要課房屋稅

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

屏東縣財稅局表示，民眾在自家房屋旁搭建鐵皮停車棚，不僅是遮陽防雨，還供停車、通行或置物，依法仍應課徵房屋稅

財稅局表示，近日有民眾詢問，在自家房屋旁搭建鐵皮棚架供停車使用，沒有牆壁、沒有使用執照，是否需要申報設立房屋稅籍？

財稅局說明，房屋稅課稅對象，是以附著在土地的各種房屋及增加房屋使用價值的建築物為主。而建築物定義，則是定著在土地上或地面下，具有頂蓋、樑柱或牆壁，供個人或公眾使用的構造物或雜項工作物，房屋稅課徵對象並非以有無牆壁或使用用途作為認定標準。

財稅局說明，搭建在屋頂的鐵皮棚架，如未設門窗、牆壁，僅供遮陽防雨，依財政部函釋，簡陋棚架所能增加價值有限，免課房屋稅；但屋頂棚架有門窗、牆壁或供遮陽防雨以外目的使用，仍應依法課徵房屋稅。

建築物 房屋稅 財政部

延伸閱讀

台南南區民宅4樓鐵皮加蓋起火 消防局線上指導6人急疏散

竹巿府2.5億翻新田徑場大棚架漏水如瀑布 民眾躲雨反淋一身濕

苗市最大早市南苗市場伸縮棚架遭公所開鍘 協會連署陳情

瑞芳小七招牌卡半空仍營業 基隆樓頂鐵條欲墜…小心天降橫禍

相關新聞

假賣股真賣房避稅 行不通

財政部高雄國稅局表示，房地合一稅2.0上路後，符合兩大要件的未上市櫃股權交易，也納入房地合一課稅範圍。兩要件包含直接或間...

繼承無保存登記房屋 有眉角

民眾若繼承未辦理保存登記房屋，要留意相關規定，彰化縣地方稅務局提醒，這種情況下，民眾要記得向地方稅捐稽徵機關申請變更納稅...

鐵皮停車棚 要課房屋稅

屏東縣財稅局表示，民眾在自家房屋旁搭建鐵皮停車棚，不僅是遮陽防雨，還供停車、通行或置物，依法仍應課徵房屋稅。

5-6月發票千萬元獎 開出15張

財政部賦稅署昨（1）日表示，今年5-6月期統一發票1,000萬元特別獎15張，花費最低僅20元，是在林口環球購物中心購買...

投資損失認列 避開三地雷

財政部北區國稅局表示，營利事業申報投資損失，已實現者才能列報，並小心三大常見錯誤，包括重複列報、錯誤認定損失時間點、錯誤...

風災紓困 小商家營業稅可減免

受凱米颱風影響，南部災情嚴重，財政部高雄國稅局、南區國稅局將主動調減小規模營業人（查定課徵營業人）的查定銷售額及營業稅額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。