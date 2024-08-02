鐵皮停車棚 要課房屋稅
屏東縣財稅局表示，民眾在自家房屋旁搭建鐵皮停車棚，不僅是遮陽防雨，還供停車、通行或置物，依法仍應課徵房屋稅。
財稅局表示，近日有民眾詢問，在自家房屋旁搭建鐵皮棚架供停車使用，沒有牆壁、沒有使用執照，是否需要申報設立房屋稅籍？
財稅局說明，房屋稅課稅對象，是以附著在土地的各種房屋及增加房屋使用價值的建築物為主。而建築物定義，則是定著在土地上或地面下，具有頂蓋、樑柱或牆壁，供個人或公眾使用的構造物或雜項工作物，房屋稅課徵對象並非以有無牆壁或使用用途作為認定標準。
財稅局說明，搭建在屋頂的鐵皮棚架，如未設門窗、牆壁，僅供遮陽防雨，依財政部函釋，簡陋棚架所能增加價值有限，免課房屋稅；但屋頂棚架有門窗、牆壁或供遮陽防雨以外目的使用，仍應依法課徵房屋稅。
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