假賣股真賣房避稅 行不通

財政部高雄國稅局表示，房地合一稅2.0上路後，符合兩大要件的未上市櫃股權交易，也納入房地合一課稅範圍。兩要件包含直接或間接持有股權超過半數、公司價值有超過半數為不動產。

國稅局表示，為了避免納稅人藉由出售受其控制的股權或出資額，表面上賣股，實質是移轉受其控制營利事業的境內房屋、土地，藉這種「假賣股、真賣房」方式來避稅，房地合一2.0已將特定股權交易納入課稅範圍。

公司出售股權或出資額報繳房地合一稅要件

也就是說，2021年7月1日起，營利事業出售非屬上市、上櫃或興櫃公司股權或出資額且同時符合「持有股權或出資額超過半數」與「被投資營利事業價值50％以上由境內房屋、土地構成」這兩項要件時，應視同房地交易，同樣要按持有期間適用稅率，課徵房地合一稅。

國稅局解釋，「持有股權或出資額超過半數」這項要件，為「直接加間接持有國內外營利事業股權或資本額」占「被投資營利事業已發行股權總數或資本總額」50％以上，並非只以「直接持有」來計算。

另外，「被投資營利事業價值50％以上由境內房屋、土地構成」，則是包含被投資公司的房、地、房屋使用權、預售屋等，占被投資公司全部股權逾五成，並非僅計算房屋與土地兩項價值。

國稅局舉例，未上市櫃A公司已發行股權總數為100萬股，甲公司在2020年10月取得A公司股權90萬股，並於2021年12月及2022年2月分別出售45萬股及10萬股，在辦理2021及2022年營所稅結算申報時，申報停徵證券交易所得500萬元及100萬元。

但經查核發現，甲公司出售股權交易日A公司境內房地價值占股權價值均超過50％，應補徵房地合一稅，原申報在所得基本稅額（最低稅負制）的證券交易所得，則可核定減少。

國稅局提醒，營利事業如果有出售股權或是出資額，應檢視是否符合房地合一稅2.0要件，在辦理交易年度營所稅結算申報時，應記得申報房地合一稅，以免挨罰。