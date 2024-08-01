綜所稅首批退稅入帳

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

112年度綜所稅第一批退稅案件昨（31）日入帳，財政部統計，首批退稅案件共343萬件，退稅金額合計558億元，平均每件退稅1.6萬元。

財政部賦稅署組長葉慧娟表示，納稅人採用網路申報、稅額試算以線上登錄或電話語音回復，以及在今年5月10日前向戶籍所在地國稅局申報稅額試算紙本回復的退稅案件，都是首批退稅對象。

根據財政部各地區國稅局統計，112年度申報第一批退稅案件全台共343萬件，退稅金額558億元。

財政部表示，第一批申報退稅案件，納稅人採指定存款帳戶辦理轉帳退稅者，國稅局已於昨日撥付退稅款至指定帳戶；採憑單方式或未指定存款帳戶辦理退稅者，國稅局已寄發退稅憑單，並請納稅人在今年9月30日前，向金融機構辦理提兌。

國稅局 定存 財政部

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