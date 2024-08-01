租屋法律免費諮詢 上路

內政部長劉世芳昨（31）日表示，已委託法扶基金會，將自今日起免費提供租屋族諮詢租屋法律糾紛；另外內政部今年度住宅補貼也自8月起受理申請。

劉世芳指出，內政部今年先開辦免費「租屋法律諮詢」，並規劃明年下半年提供弱勢租屋族的訴訟法律文件撰擬、法律調解、陪同出庭等扶助服務，讓租屋族獲得政府支持與法律保護。

內政部昨日也表示，今年度住宅補貼8月開始受理申請，民眾可申請「自購住宅貸款利息補貼」或「修繕住宅貸款利息補貼」。國土署表示，民眾須同時符合家庭年所得、每人每月平均所得、家庭動產限額與家庭不動產限額等四項條件。

舉例來說，戶籍設在台北市且申請自購住宅貸款利息補貼的民眾，家庭年所得需低於164萬元、每人每月平均所得需低於6萬8,772元、家庭動產限額需低於715萬元，且家庭不動產限額需低於940萬元，才符合申請資格。