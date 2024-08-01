風災紓困 小商家營業稅可減免

受凱米颱風影響，南部災情嚴重，財政部高雄國稅局、南區國稅局將主動調減小規模營業人（查定課徵營業人）的查定銷售額及營業稅額，幫助納稅人度過難關。

以高雄國稅局轄區為例，共計將受水災影響的十天稅額調減為0元，預計3.1萬家受惠。

另外，針對嘉義縣、台南市等嚴重受災區域，南區國稅局也將調減，針對區域、天數仍在討論中。

凱米颱風上周襲台，帶來高強度降雨與強風，高雄市全區多處淹水、停電、路樹倒塌，高雄市停班停課三日，讓民眾能全力恢復家園。

高雄國稅局表示，不同於使用統一發票的一般營業人，小規模營業人是依核定銷售額所查定稅額，每三個月寄發一次繳款書，受颱風影響，除了停班課、甚至還有因電力設備損壞的停電、清理營運器具等問題而無法正常營業，若沒有扣減，就會被認為那幾天是正常營業。

考量營業人因颱風影響造成營業收入減少或甚至無法營業，高雄國稅局主動調減小規模營業人7月24日至8月2日共十天的查定銷售額及營業稅額，均調減為0元，但小規模營業人每月查定銷售額若為依課稅資料覈實查定，因已依實際營業情形課稅，不在主動調減範圍內。

國稅局指出，若有其他特殊情形，例如受災嚴重停業超過十天、或是被迫停歇業等情況，小規模營業人也可自行提出申請，國稅局將派員了解營業狀況，並依查定辦法規定，依實際情況調減查定銷售額及營業稅額。

國稅局強調，民眾同時也可申請因颱風造成的財產損失，完成「拍照存證」、「檢附文件」及「申請減免」三步驟，並在災害發生後30日內，請轄區稅捐稽徵機關辦理減免相關事宜。