聽新聞
test
0:00 / 0:00

投資損失認列 避開三地雷

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
稅務示意圖。聯合報系資料照
稅務示意圖。聯合報系資料照

財政部北區國稅局表示，營利事業申報投資損失，已實現者才能列報，並小心三大常見錯誤，包括重複列報、錯誤認定損失時間點、錯誤計算虧損，以免列報失誤而遭補稅處罰。

北區國稅局表示，營利事業在申報投資損失時必須注意，除了有實現者才能列報外，在計算損失當下，也要留意以往年度，是否曾列報過同一家被投資事業的投資損失，以免重複列報。

其次，也須留意投資時點是在被投資事業虧損發生之前或之後，若屬於投資前被投資事業已發生的虧損，則不得列報投資損失。

投資損失認列留意重點 圖／經濟日報提供
投資損失認列留意重點 圖／經濟日報提供

國稅局指出，依營所稅查核準則第99條規定，被投資事業發生虧損，而原出資額並未折減者，不予認定，也就是說，被投資事業營運發生虧損時，經減資彌補虧損、合併、破產或清算等情形，才可列報投資損失，且須備妥股東會決議減資、合併、破產或清算相關證明文件。

至於在計算投資損失時，若有投資前被投資事業已發生的虧損，則須按投資後虧損比例計算，並注意投資成本歷年變動情形，以前年度曾認列投資損失者，應在原出資額中先予以扣除。

舉例來說，甲公司在2016年出資7,500萬元投資乙公司（股本1億元，累積虧損2,500萬元），而乙公司2021年累積虧損為6,000萬元，乙公司在2022年減資彌補虧損2,000萬元。

由於累積虧損6,000萬元中的2,500萬元，屬甲公司投資乙公司前已發生的虧損，因此甲公司在2023年5月辦理2022年營所稅結算申報、列報投資損失時，應以原出資額7,500萬元乘以減資比率（減資2,000萬元／股本1億元）再乘以投資後虧損比率（投資後新增虧損3,500萬元／累虧6,000萬元），可認列損失875萬元。

國稅局提醒，營利事業申報投資損失時，除應以已實現者為限及檢附相關證明文件外，計算時應留意以往年度是否曾認列同一家被投資事業的投資損失，以及投資時點是在被投資事業虧損發生之前或之後，以免列報錯誤而遭補稅處罰，影響自身權益。

國稅局 減資

延伸閱讀

農曆7月避免誤當「大戶」 民俗專家提醒這些地雷別碰

KY股都地雷？3弱點股民害怕 專家「有錢人必買3檔」：踩雷是選股有問題

領錢了！首批退稅符合條件3類人，7月31日記得刷存摺確認入帳

他怨600張「雲端發票專屬獎」全槓龜騙很大 財政部曝原因

相關新聞

投資損失認列 避開三地雷

財政部北區國稅局表示，營利事業申報投資損失，已實現者才能列報，並小心三大常見錯誤，包括重複列報、錯誤認定損失時間點、錯誤...

風災紓困 小商家營業稅可減免

受凱米颱風影響，南部災情嚴重，財政部高雄國稅局、南區國稅局將主動調減小規模營業人（查定課徵營業人）的查定銷售額及營業稅額...

綜所稅首批退稅入帳

112年度綜所稅第一批退稅案件昨（31）日入帳，財政部統計，首批退稅案件共343萬件，退稅金額合計558億元，平均每件退...

租屋法律免費諮詢 上路

內政部長劉世芳昨（31）日表示，已委託法扶基金會，將自今日起免費提供租屋族諮詢租屋法律糾紛；另外內政部今年度住宅補貼也自...

男女所得差距拉高到1.6倍 為近年最大落差

財政部日前發布最新性別統計年報，據統計，2022年男性平均每人所得為75.2萬元，是女性平均所得47萬元的1.6倍，來到...

統計資本額逾10億元公司 女性負責人比率再創高

財政部最新統計，2023年資本額逾10億元的2,617家企業中，由女性擔任負責人、代表人或管理人的比率持續增加，來到14...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。