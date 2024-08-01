投資損失認列 避開三地雷

財政部北區國稅局表示，營利事業申報投資損失，已實現者才能列報，並小心三大常見錯誤，包括重複列報、錯誤認定損失時間點、錯誤計算虧損，以免列報失誤而遭補稅處罰。

北區國稅局表示，營利事業在申報投資損失時必須注意，除了有實現者才能列報外，在計算損失當下，也要留意以往年度，是否曾列報過同一家被投資事業的投資損失，以免重複列報。

其次，也須留意投資時點是在被投資事業虧損發生之前或之後，若屬於投資前被投資事業已發生的虧損，則不得列報投資損失。

投資損失認列留意重點 圖／經濟日報提供

國稅局指出，依營所稅查核準則第99條規定，被投資事業發生虧損，而原出資額並未折減者，不予認定，也就是說，被投資事業營運發生虧損時，經減資彌補虧損、合併、破產或清算等情形，才可列報投資損失，且須備妥股東會決議減資、合併、破產或清算相關證明文件。

至於在計算投資損失時，若有投資前被投資事業已發生的虧損，則須按投資後虧損比例計算，並注意投資成本歷年變動情形，以前年度曾認列投資損失者，應在原出資額中先予以扣除。

舉例來說，甲公司在2016年出資7,500萬元投資乙公司（股本1億元，累積虧損2,500萬元），而乙公司2021年累積虧損為6,000萬元，乙公司在2022年減資彌補虧損2,000萬元。

由於累積虧損6,000萬元中的2,500萬元，屬甲公司投資乙公司前已發生的虧損，因此甲公司在2023年5月辦理2022年營所稅結算申報、列報投資損失時，應以原出資額7,500萬元乘以減資比率（減資2,000萬元／股本1億元）再乘以投資後虧損比率（投資後新增虧損3,500萬元／累虧6,000萬元），可認列損失875萬元。

國稅局提醒，營利事業申報投資損失時，除應以已實現者為限及檢附相關證明文件外，計算時應留意以往年度是否曾認列同一家被投資事業的投資損失，以及投資時點是在被投資事業虧損發生之前或之後，以免列報錯誤而遭補稅處罰，影響自身權益。