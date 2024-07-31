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兩性受贈財產差距 九年最小

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

國人預先進行財產分配的觀念日益普遍，據財政部統計，2023年國人贈與受贈人逐年增加，來到27.3萬人，為近九年來的新高，值得注意的是男女之間的差距也拉近至九年最小，男性為女性的1.42倍。

財政部統計發現，去年財產受贈人共27萬3,033人，從2016年開始穩定成長。其中男性有16萬285人，占58.7％，女性11萬2,748人，占41.3％，男女之間的差距一路從2017年時1.61倍高點，縮小至去年的1.42倍。

從地區別觀察，在六都中，女性財產受贈人比率在台北市與高雄市最高，皆為43.8％，在台南市最低、為39.9％；在其他縣市中，基隆市、花蓮縣、台東縣分別為48.1％、47.9％、以及47.4％，也是為全台男女受贈比率最接近的前三縣市。金門縣與連江縣的男性受贈人數占66.7％，仍為男女比率最為懸殊的縣市。

另外，從各年齡層來看，年紀愈小、男女差距愈大，特別是39歲以下的男性財產受贈人數比率皆逾六成，其中又以20至24歲為巔峰，男性受贈人占65.6％、女性為34.4％，男性為女性的1.91倍；但隨著年齡曾向上，兩性差距收斂，60至64歲的差距最低，為1.11倍。

財政部 金門

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