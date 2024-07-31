統計資本額逾10億元公司 女性負責人比率再創高
財政部最新統計，2023年資本額逾10億元的2,617家企業中，由女性擔任負責人、代表人或管理人的比率持續增加，來到14.98％，較去年再增加1個百分比，再續創新高。
據財政部統計，2023年營利事業家數為162萬6,628家，其中男性擔任負責人有102萬981家、占62.76％，女性為60萬5,641家、占37.24％。從行業別來看，男女比率最相近者為住宿及餐飲業，在18萬1,382家中，女性為負責人者占46.6％、男性為53.4％。
從企業資本額來看，女性擔任10億元以上企業負責人的人數，從2014年的186人翻倍來到392人，占比也從2014年的9.07％增至14.98％，寫下歷史新高。
從行業別來看，392名10億元以上企業女性負責人中，從事金融保險業就有142人最多、占36.22％，在該行業女性比率為23.66％；其次為不動產業、有69人、占17.6％，在該行業女性比率為20.12％；製造業有68人、占17.2％，在該行業占8.16％；批發及零售業則為45人、占11.48％，在該行業女性比率為14.11％。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言