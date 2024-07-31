統計資本額逾10億元公司 女性負責人比率再創高

財政部最新統計，2023年資本額逾10億元的2,617家企業中，由女性擔任負責人、代表人或管理人的比率持續增加，來到14.98％，較去年再增加1個百分比，再續創新高。

據財政部統計，2023年營利事業家數為162萬6,628家，其中男性擔任負責人有102萬981家、占62.76％，女性為60萬5,641家、占37.24％。從行業別來看，男女比率最相近者為住宿及餐飲業，在18萬1,382家中，女性為負責人者占46.6％、男性為53.4％。

資本額逾億元企業負責人性別概況

從企業資本額來看，女性擔任10億元以上企業負責人的人數，從2014年的186人翻倍來到392人，占比也從2014年的9.07％增至14.98％，寫下歷史新高。

從行業別來看，392名10億元以上企業女性負責人中，從事金融保險業就有142人最多、占36.22％，在該行業女性比率為23.66％；其次為不動產業、有69人、占17.6％，在該行業女性比率為20.12％；製造業有68人、占17.2％，在該行業占8.16％；批發及零售業則為45人、占11.48％，在該行業女性比率為14.11％。