快訊

奧運游泳／王冠閎200蝶總排名第11與決賽擦身 仍創台泳將史上最佳排名

Q2營業稅 8月10日前繳納

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

小規模營業人注意，財政部中區國稅局提醒，第2季營業稅查定課徵繳款書將於7月底陸續寄發，繳納期間為2024年8月1日至10日。

小規模營業人可透過行動裝置下載應用程式，掃描繳款書上的行動條碼（QR-Code）進行線上繳稅，快速方便，不受時間、地點限制。

中區國稅局進一步說明，每三個月（按季）查定課徵營業稅額繳納方式，除臨櫃繳納、委託轉帳代繳稅款約定書外，可使用信用卡、晶片金融卡、自動櫃員機（ATM）、活期（儲蓄）存款帳戶、電子支付帳戶轉帳繳納稅款，稅額3萬元以下者，也可至24小時服務的統一、全家、萊爾富及來來（OK）等便利商店繳納，免負擔手續費。

另外，也可透過行動裝置或行動裝置應用程式（APP）掃描繳款書上QR-Code行動條碼進行繳稅，可免輸入銷帳編號等資料，即能完成繳稅，掃碼繳稅真方便。

營業稅 行動裝置

延伸閱讀

男怨「女友墊錢後狂催討」 網友一面倒：你讓人最無言

客家小炒中區初賽 台中、金門冠軍代表參加全國爭霸賽

服飾店開968元發票誤寫成968萬、苦尋顧客 國稅局提解方

客家小炒爭霸中區初賽南投登場 5縣市主廚美味爭冠

相關新聞

男女所得差距拉高到1.6倍 為近年最大落差

財政部日前發布最新性別統計年報，據統計，2022年男性平均每人所得為75.2萬元，是女性平均所得47萬元的1.6倍，來到...

統計資本額逾10億元公司 女性負責人比率再創高

財政部最新統計，2023年資本額逾10億元的2,617家企業中，由女性擔任負責人、代表人或管理人的比率持續增加，來到14...

兩性受贈財產差距 九年最小

國人預先進行財產分配的觀念日益普遍，據財政部統計，2023年國人贈與受贈人逐年增加，來到27.3萬人，為近九年來的新高，...

Q2營業稅 8月10日前繳納

小規模營業人注意，財政部中區國稅局提醒，第2季營業稅查定課徵繳款書將於7月底陸續寄發，繳納期間為2024年8月1日至10...

中市科技追稅出招 車牌辨識+打欠稅車聯盟年扣逾百車

台中市地方稅務局與台中執行分署攜手合作，運用先進科技「車載式車牌辨識系統」，針對前方及路邊停放車輛進行車牌辨識，只要發現...

遺產收歸國有 五年逾43億元

財政部國產署昨（29）日表示，國產署擔任無人繼承遺產管理人，近五年清理代管遺產、收歸國有總值高達43.7億元，截至今年6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。