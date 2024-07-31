Q2營業稅 8月10日前繳納

小規模營業人注意，財政部中區國稅局提醒，第2季營業稅查定課徵繳款書將於7月底陸續寄發，繳納期間為2024年8月1日至10日。

小規模營業人可透過行動裝置下載應用程式，掃描繳款書上的行動條碼（QR-Code）進行線上繳稅，快速方便，不受時間、地點限制。

中區國稅局進一步說明，每三個月（按季）查定課徵營業稅額繳納方式，除臨櫃繳納、委託轉帳代繳稅款約定書外，可使用信用卡、晶片金融卡、自動櫃員機（ATM）、活期（儲蓄）存款帳戶、電子支付帳戶轉帳繳納稅款，稅額3萬元以下者，也可至24小時服務的統一、全家、萊爾富及來來（OK）等便利商店繳納，免負擔手續費。

另外，也可透過行動裝置或行動裝置應用程式（APP）掃描繳款書上QR-Code行動條碼進行繳稅，可免輸入銷帳編號等資料，即能完成繳稅，掃碼繳稅真方便。