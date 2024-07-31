男女所得差距拉高到1.6倍 為近年最大落差

財政部日前發布最新性別統計年報，據統計，2022年男性平均每人所得為75.2萬元，是女性平均所得47萬元的1.6倍，來到近年的最大差距；在各類主要所得中，只有退職所得為女性略多於男性。

觀察綜合所得稅統計發現，無論男、女平均每人總所得都呈現成長趨勢。2022年男性平均每人所得來到75萬2,530元，女性為47萬569元，男女差距為1.6倍。主要與女性多從事兼職、部分工時工作有關，導致所得明顯較男性更低，這現象也反映在薪資所得上，男性平均每人薪資所得為81萬9,331元、女性為57萬1,775元，差距為1.43倍。

2022年綜所稅主要所得人均概況

在股利所得部分，不分男女，持有股利所得的人數持續增加，男性來到324.6萬人、女性為375.4萬人，較前一年分別增加22萬、29萬人，值得注意的是，COVID-19疫情帶來的台股熱，已經在近2年激勵約118萬股市新鮮人投入台股。

男性平均股利所得為21萬4,178元、女性為13萬1,063元，為1.63倍，差距較前一年的1.68倍縮小。女性雖然人數多於男性，但平均所得卻低於男性，主要是因為女性多為「菜籃族」，以小額投資為主，進而影響獲利有限。

執行業務所得是指律師、會計師、醫師、不動產估價師、地政士、節目製作人、表演人、美術工藝家等等專業從業人員，非基於僱傭關係提供專業勞務，以其業務收入或演技收入，減除業務上各項費用或成本後之餘額。

2022年男性執業所得平均每人21.2萬元，女性則約11.4萬元，都較前一年度增加，但男性平均每人執行業務所得是女性的1.87倍，差距也較前一年擴大。

營利所得主要由公司股東所獲分配股利、合夥組織合夥人分配盈餘、獨資經營盈餘等。2022年男性營利所得平均每人為7.2萬元、女性平均4.6萬元，男性為女性的1.56倍，差距較前一年度縮小。

另外，退職所得為個人領取之退休金、資遣費、退職金、離職金、終身俸及非屬保險給付之養老金等所得。2022年男性退職所得平均每人為52.5萬元、女性平均60.7萬元，男性為女性的0.86倍，這是所有所得項目中唯一女性人均所得高於男性的項目。