居家網拍 可享住家房屋稅率

網路交易日益頻繁，網拍成新型態工作，台中市地方稅務局表示，營業人若以住家作為網拍營業登記場所，房屋未供辦公或堆置貨物等營業使用，且實際交易都在網路交易平台完成，房屋仍可適用住家用房屋稅。

依《房屋稅條例》規定，房屋同時作住家及非住家用，應以實際使用面積，分別按住家用或非住家用稅率課徵房屋稅，但非住家用者，課稅面積最低不可少於全部面積六分之一。

不少民眾在家經營網拍，有些僅利用手機電腦兼營、甚至不在家囤貨，擔憂是否會因為經營網拍行為而導致房屋稅增加。

台中市稅務局解釋，經營網路銷售貨物或勞務的營業人，其營業稅籍登記的房屋須以供住家使用為前提，若有供辦公或堆置網拍貨物的情形，就必須依規定辦理，也就是實際辦公或堆置商品的面積，應改按營業用稅率課徵房屋稅，且改課營業用的面積不可低於全部面積的六分之1。

舉例來說，甲房屋面積30平方公尺，在住家兼營網拍營業使用，但甲有批貨在住家堆放貨物，使用面積約占一半，因此以15平方公尺為住家用，另15平方公尺為營業用稅率課徵房屋稅。

但實際營業用面積若為4平方公尺，低於房屋總面積30平方公尺的六分之一，仍應以5平方公尺按營業用稅率課徵房屋稅。

稅務局提醒民眾，住家用房屋適用稅率分成自住及非自住住家用，若想按自住住家用優惠稅率課徵房屋稅，除房屋須符合供本人、配偶或直系親屬實際居住，無出租或供營業使用，且本人、配偶及未成年子女全國合計持有戶數以3戶為限等條件外。

依新修正房屋稅條例規定，自今年7月1日起，還須有本人、配偶或直系親屬設立戶籍登記，才能享有自住住家用房屋稅率。