開口契約印花稅 多退少補

屏東縣財稅局表示，若工程承攬合約為開口契約，即契約成立時工程總價還不確定，這種情況下，契約書立後交付或使用時，應先以預估金額貼用印花稅票，等工程完成後，再依照實際情況「多退少補」。

開口契約是指履約期間內，數量不確定並以一定金額為上限的採購模式，工程總價要等到完工後才能依據實際施作量計算出來，因而產生契約書立後，如何貼用印花稅的疑問。

財稅局表示，這類情況在契約書立後交付或使用時，應先預計金額貼用印花稅票或開立印花稅單繳納，等到工程完成時，再按確實金額補足應貼印花稅票，或退還多貼印花稅票的金額。

財稅局提醒，印花稅是採輕稅重罰原則，訂定開口契約的納稅人，務必注意在契約完成後有無補足貼用印花稅票，以免因不熟悉法規而在事後遭稅捐機關裁處罰鍰。依規定，印花稅課稅憑證範圍包括銀錢收據、買賣動產契據、承攬契據以及典賣、讓受及分割不動產契據。以最常見的廠商與廠商間或與政府機關簽訂工程承攬合約，納稅人為立約或立據人，按金額的千分之1來計貼。