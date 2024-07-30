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遺產收歸國有 五年逾43億元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部國產署29日表示，國產署擔任無人繼承遺產管理人，近五年清理代管遺產、收歸國有總值高達43.7億元。 聯合報系資料照
財政部國產署29日表示，國產署擔任無人繼承遺產管理人，近五年清理代管遺產、收歸國有總值高達43.7億元。 聯合報系資料照

財政部國產署昨（29）日表示，國產署擔任無人繼承遺產管理人，近五年清理代管遺產、收歸國有總值高達43.7億元，截至今年6月，代管遺產案件也仍有1,718件，呼籲繼承人如希望承認繼承，務必在期限屆滿前提出。

國產署近五年代管遺產收歸國有情況
國產署近五年代管遺產收歸國有情況
國產署統計，2019年至2023年間，不動產遺產收歸國有總值分別為6.8億元、6.6億元、23.1億元、5.8億元、1.4億元，合計43.7億元。

國產署副署長李政宗表示，主因繼承人拋棄繼承或被繼承人無子女、親人繼承遺產情形，但近年來社會經濟型態改變或我國邁入高齡化或少子化社會結構，這類無人承認繼承案件持續不斷，有些代管完成、收歸國有的房屋中，也會看到有相關親屬合照，只是不知有何原因導致無人繼承。

歷年來國產署或所屬分署擔任遺產管理人案件，累計已達8,934件，截至今年上半年，代管中遺產案件仍有1,718件。

為加速清理代管遺產未結案件，國產署2018年訂定四年清理計畫，2022年8月底屆期後，持續訂定年度清理計畫。近五年清理結案1,231案，平均每年清理結案246案，賸餘遺產收歸國有總值達43.7億元，包括土地1,266筆、房屋86棟。

李政宗指出，依《家事事件法》規定，法院選任遺產管理人，除自然人外，也可選任公務機關。

實務上，常有因遺產管理各項作業繁瑣，且多面臨「被繼承人遺債大於遺產，涉有訴訟爭執」、「被繼承人債權債務法律關係複雜，清理困難」及「承辦人力不足」等問題，導致辦理時程長，甚至有些涉及法律專業或訴訟，也須另行委任律師處理。

國產署呼籲，依民法規定，無繼承人承認繼承時，其遺產在清償債權，交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫，目前國產署代管無人承認繼承遺產案件，繼承人如要承認繼承，務必在法院公告催告所定期限屆滿前，向國產署提出，否則將依法收歸國有。

國產署 遺產

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