國產署清理近5年無人繼承遺產逾43億 仍有1718件代管中

國產署或所屬分署擔任遺產管理人，近5年（108年至112年）清理代管遺產賸餘遺產收歸國有總值高達43億7129萬元。國產署表示，截至今年6月，代管中遺產案件仍有1718件。

根據國產署資料，近5年遺產收歸國有中，去年約1.38億元、111年約5.84億元、110年23.12億元、109年6.57億元、108年約6.78餘億元。其中，110年的23億餘元中，當年2月北區分署有15億元（土地49筆、房屋6棟）。

國產署指出，無人承認繼承案件主因繼承人拋棄繼承或被繼承人無子女、親人繼承遺產情形，近年來社會經濟型態改變或台灣邁入高齡化或少子化社會結構所致。

歷年來國產署或所屬分署擔任遺產管理人案件已達8934件。為加速清理代管遺產未結案件，國產署107年訂定4年清理計畫，111年8月底屆期後，國產署繼續訂定年度清理計畫。近5年清理結案1231案，平均每年清理結案246案，賸餘遺產收歸國有總值達43億7129萬元（土地1266筆、房屋86棟）。

國產署說明，依家事事件法第136條第3項規定，法院選任的遺產管理人，除自然人外，亦可選任公務機關。實務上法院為維護公益及國庫有期待利益，指定國產署或所屬分署為遺產管理人。

因遺產管理各項作業繁瑣，且多面臨「被繼承人遺債大於遺產，涉有訴訟爭執」、「被繼承人之債權債務法律關係複雜，清理困難」及「承辦人力不足」等問題，辦理時程長，並須另行委任律師處理法律專業或訴訟事務。

國產署呼籲，依民法規定無繼承人承認繼承時，其遺產於清償債權，交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。國庫署代管無人承認繼承遺產案件，被繼承人的繼承人如擬承認繼承，務必於法院公告催告所定期限屆滿前向該署承認繼承，否則被繼承人賸餘遺產將依法收歸國有。