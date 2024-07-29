AI及減碳 經部擬納產創租稅優惠

全球捲起人工智慧（ＡＩ）狂潮，為協助產業推動數位轉型，經濟部將推動產創條例第十條之一修正案，適用投抵項目將新增ＡＩ及節能減碳兩項，當年抵減率則從百分之五提高至百分之十，投資抵減的支出金額上限由十億拉高至廿億元。但全案仍待與財政部協商，預計下會期送立院審查，實施期程則延長至二○二九年。

產創條例第十條之一投資抵減租稅優惠於今年底屆期，適用投抵項目僅限智慧機械、５Ｇ、資訊安全的全新硬體、軟體、技術或技術服務。經濟部表示，規畫修法延長施行期間至二○二九年，新增納ＡＩ、節能減碳兩項，廠商購置運用ＡＩ及減碳的硬體、軟體與技術服務也可適用抵減，其中包括ＩＣ設計業使用ＥＤＡ軟體。此外，也規畫提高適用金額上限，以強化產業投資及升級轉型誘因，協助中小企業導入數位應用以及產業減碳。