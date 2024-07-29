節稅利多…遺贈稅級距將調升 高資產族群受惠

物價漲幅達標，明年遺贈稅課稅級距可望調升，初步估算，遺產稅、贈與稅適用最低稅率10%的金額分別調高至5,600萬元以下、2,800萬元以下，高資產族群可望享受到節稅利益。

《遺產及贈與稅法》規定，當消費者物價指數（CPI）較前一次調整年度時，累計漲幅達10%時，就會按物價漲幅調高免稅額或課稅級距等額度。

遺產稅、贈與稅課稅級距前次調整為2017年，截至今年6月，物價指數已上漲11.94%，已超過10%漲幅，明年發生的繼承及贈與案件，可望適用較高級距，將具有節稅效果。

現行遺產稅課稅級距，遺產淨額5,000萬元以下者、課徵10%最低稅率；超過5,000萬元、1億元以下部分，稅率15%；超過1億元部分，稅率20%。

依目前物價指數漲幅11.94%推算，2025年調整後，適用10%最低稅率的金額將從5,000萬元以下增至約5,600萬元；超過5,600萬元、1.12億元以下部分，稅率15%；超過1.12億元部分，稅率20%。

例如，假設遺產淨額為5,500萬元，現行級距下，5,000萬元以下部分，稅率10%，超過的500萬元部分，稅率適用15%；但到了明年，同樣的遺產淨額5,500萬元，可望全數適用10%最低稅率，享有節稅效果。

贈與稅方面，現行級距為，贈與淨額2,500萬元以下適用10%稅率；超過2,500萬元、5,000萬元以下部分，稅率15%；超過5,000萬元部分，稅率20%。

同樣依物價累計漲幅估算，贈與稅級距將調整為，贈與淨額2,800萬元以下，適用最低稅率10%；超過2,800萬元、5,600萬元以下部分，稅率15%；超過5,600萬元部分，稅率20%，但最終結果仍待今年10月CPI數據才能計算。

遺贈稅法規定，免稅額、課稅級距金額、被繼承人日常生活必需之器具及用具、職業上之工具，不計入遺產總額之金額、與被繼承人之配偶、直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母扣除額、喪葬費扣除額及身心障礙特別扣除額，每遇消費者物價指數較上次調整指數累計上漲達10%以上時，自次年起按上漲程度調整。調整金額以萬元為單位，未達萬元者按千元數四捨五入。