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產創租稅優惠經部擬擴大 規劃修法延長至2029年底

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部。聯合報系資料照
經濟部。聯合報系資料照

《產業創新條例》第10條之1投資抵減優惠今年底到期，經濟部擬修法延長至2029年底，並擴大租稅優惠，抵減率、投資抵減支出金額上限分別從現行5%、10億元拉高至10%、20億元，皆為倍增，預計下會期送立法院審查。

現行產創條例第10條之1投抵租稅優惠今年底將屆期，原適用投抵項目僅限智慧機械、5G、資安的全新硬體、軟體、技術或技術服務，支出金額在同一課稅年度內合計達100萬元以上、10億元以下，經提出具一定效益的投資計畫，並經專案核准，可選擇在符合規定支出金額5%限度內，抵減當年度應納營所稅；或在支出金額3%限度內，自當年度起三年內抵減各年度應納營所稅。

經濟部表示，現規劃產創條例第10條之1延長施行期間至 2029 年，並增納人工智慧（AI）、節能減碳兩大項，同時提高適用金額上限，強化產業投資及升級轉型誘因，協助中小企業導入數位應用及減碳，邁向數位、低碳雙軸轉型。

經濟部研議，未來適用範圍，擴及廠商購置運用AI及減碳之硬體、軟體與技術服務，亦可適用抵減，其中包括IC設計業使用EDA軟體。

在抵減方式上，官員表示，AI設備較為昂貴，目前適用投資抵減的支出金額上限為10億元，規劃提高上限至20億元；目前當年抵減率為5%，擬提高抵減率至10%。兩項措施都可讓廠商抵減更多營所稅。

官員強調，提高上限部分正在與財政部討論，也會到行政院協調，定案後將正式提出修正草案，希望立法院下會期能三讀通過，讓產業明年可繼續使用。

據統計，2023年聯發科投入研發經費806億元，為國內企業投入研發經費第二多者，僅次台積電，但聯發科對外表示，無法適用有「台版晶片法」之稱的產創條例第10條之2。

對此經濟部說明，為鞏固我國產業全球供應鏈地位，產創條例第10條之2提供加強版的研發與設備投資租稅優惠，但適用公司須符合研發費用達60億元、研發密度達6%、有效稅率達12%等條件。業者可自行評估申請第10條之2或其他研發、設備投資租稅優惠，不論申請哪項租稅優惠，皆有助產業提升競爭力。


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