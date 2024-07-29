新聞中的法律／信託適用CFC 三類對象要留意

財政部近日針對境外信託適用受控外國企業（CFC）稅制，發布最新解釋令，無論是信託行為的委託人、孳息受益人、受託人，三類對象都應該對於CFC所得課稅及申報義務與規定，及早因應並準備。

財政部在今年1月、7月接連發布解釋令，說明境內居住個人或我國營利事業用CFC股權做信託，仍應依CFC規定課稅，受託人並須按《所得稅法》89條之1、92條之1規定辦理申報，財政部已透過解釋令明確核釋受託人依CFC稅法規定辦理信託所得的申報義務。

針對適用範圍，委託人以境外低稅負區關係企業股權為信託資產，委託人或孳息受益人就該信託股權適用CFC稅法相關課稅規定時，受託人就應依相關規定向稽徵機關辦理信託所得申報。至於申報所得年度，受託人（信託業者）應就委託人或孳息受益人2024年及以後年度所得辦理申報，也就是2025年開始就要申報。

針對信託所得申報範圍，受託人應針對同一信託的全數信託財產，包含境外低稅負區關係企業股權以外的財產，都要辦理信託所得申報，應申報資料包含信託財產目錄、收支明細表、受益人所得額等相關文件。

而受理的稽徵機關，依據受託人身分、有無戶籍或在台總機構登記、是否有固定營業場所等的不同，而有不同規定，提醒信託業者留意。

值得注意的是，若是委託境外受託人（如國外銀行、資產管理公司等），自今年度起，境外受託人負有申報信託所得義務，必須向國稅局申請扣繳統編，或是指定代理人協助。

實務上鮮少境外信託業者在台灣有固定營業場所或營業代理人，因此這種情況下僅能自行或委託代理人辦理信託所得申報。

然而，信託所得申報涉及複雜的CFC營利所得計算及相關申報文件準備，申報後也可能需要與稅局往來溝通，境外信託業者如要自行辦理申報並不容易，必須衡量自行辦理申報的風險，建議應委任專業團隊擔任申報代理人，協助合規依限完成申報。

要提醒的是，對受託人而言，應採兩大行動，第一是檢視信託財產是否包含境外低稅負區關係企業股權，且受託人不僅限國內業者，境外信託業者也在範圍內，都要辦理信託所得申報。其次要留意申報期限，受託人應在每年1月底前辦理上一年度信託所得申報，意即明年1月底前應申報今年信託所得，受託人若無法自行辦理申報，應及早安排委任代理人協助作業。

另外對於委託人、孳息受益人，則應檢視信託架構並評估稅務風險，自明年起，受託人每年都要申報前一年的信託所得，屆時國稅局可收到受託人申報資料，即可交查委託人、孳息受益人是否依規定申報CFC營利所得，應留意稅務風險。（記者翁至威整理）