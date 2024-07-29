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網路交易逃稅 三路獵漏

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部高雄國稅局表示，若達起徵點卻未辦理稅籍登記、涉及逃漏稅，國稅局從物流、金流、資訊流三路獵漏，提醒業者勿心存僥倖。示意圖。 聯合報系資料照
財政部高雄國稅局表示，若達起徵點卻未辦理稅籍登記、涉及逃漏稅，國稅局從物流、金流、資訊流三路獵漏，提醒業者勿心存僥倖。示意圖。 聯合報系資料照

愈來愈多民眾透過社群軟體刊登廣告、發起團購等，財政部高雄國稅局表示，若達起徵點卻未辦理稅籍登記、涉及逃漏稅，國稅局從物流、金流、資訊流三路獵漏，提醒業者勿心存僥倖。

高雄國稅局提醒，當月銷售額達營業稅起徵點，即銷售貨物達8萬元、銷售勞務達4萬元時，就應辦理稅籍登記。

數位經濟時代來臨，民眾許多交易行為已由實體走向網路，不少民眾藉由Facebook、Instagram、Line等社群媒體開設粉絲專頁、群組、社團等，並利用社群媒體發布商業廣告，再私下與消費者約定會面地點交付商品或提供勞務服務。國稅局針對這類隱私性銷售貨物或勞務，已積極研析各類交易型態，並整合網路交易金流、物流與資訊流，蒐集可能逃漏稅的營業人。

舉例來說，甲君自2021年1月起開設紋繡、彩妝教學課程，並透過Line安排學員或消費者前往特定地點，提供相關服務並收取報酬，國稅局蒐集甲君刊登的行銷廣告資訊及收款帳戶等資料，查獲甲君未辦稅籍登記，兩年來逃漏稅額達163萬元，遭國稅局補稅加罰。

國稅局 社群媒體 逃漏稅

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