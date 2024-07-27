債券ETF證交稅 再停徵十年

金融總會昨（26）日提出2024年金融建言白皮書，業者期盼主管機關能研議金融科技執照，同時提出繼續停徵債券ETF的證交稅，期間為十年；換言之，在現行停徵期2026年底屆期後，希望繼續停徵十年、也就是從2027年元旦起至2036年底為止。

金融建言白皮書綜合各金融業公會、證交所、期交所、櫃買中心、金融科技創新園區等等重要金融相關單位，提出的各項建言，每年都受到外界注目，因牽動金融業未來新業務發展。

昨日曝光的2024年金融建言白皮書期中報告，出現業者提出增訂「金融科技執照」，篩選符合實驗新創的合格業者，並更能有效幫助業者在金融創新實驗後，可推展金融科技業務。

業者解釋，金融業屬高度監理行業，但目前「金融科技發展與創新實驗條例」中，並沒有針對實驗申請人要求資本額、人員配置等等，導致實務上，面臨實驗結束後，新創業者要申請相關業務或是限制性執照時，必須再募資以符合申請金融執照所需的資本額要求，出現中間無法營運獲利等窘境。

業者提議，參考瑞士2019年新增金融科技執照國外前例，修訂「金融科技發展與創新實驗條例」，增訂發放過渡性質的「金融科技執照」，業者符合內控或條件下可以申請許可，經主管機關核准後，可以新增或調整業務種類。

業者也建議，可設具配套機制的管理門檻，新創業者取得執照屆滿三年，若交易或曝險金額超過新台幣1億元，必須在十天內向主管機關提出營運狀況、三個月內提出一般金融業務執照申請，如果申請未獲許可，則必須接受輔導退場。

第二，拉長債券型ETF（債券指數股票型基金）暫停課徵證交稅時間。金融業者建議，可以從原訂2026年12月31日止，再延長到2036年底為止，將有利逾2.36兆債券ETF規模再壯大。業者認為，基於十年足以涵蓋一個完整景氣循環週期，建議施行免徵證交稅期間涵蓋完整周期，也因此設定2027年元旦起至2036年年底為止

為促進國內上市櫃債券ETF發展，依證交稅條例規定，自2017年元旦起至2026年底，暫停課徵債券型ETF的證交稅，成功推展逾七年半的債券ETF發展。