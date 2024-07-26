房股市熱絡、終端消費強 財政部估全年稅收溫和成長

財政部26日公布近期經貿與稅收情勢報告，受惠景氣回溫及股市、房市熱絡，上半年全國總稅收微幅年增2%，下半年則將受營所稅免辦暫繳不續行、終端消費增強等二利多，以及上市櫃企業發放股利呈年減格局，不利盈餘分配扣繳稅款等利空因素影響，正負互抵下，預估全年稅收仍可望溫和成長。

根據報告中指出，儘管主要國家顧忌通膨尚存而推遲寬鬆貨幣政策時程，但尚不致改變景氣穩定擴張步調，世界貿易往來也顯露回溫跡象，國際預測機構普遍維持或小幅上調今年全球成長展望。然而地緣政治風險未減，主要經濟體間貿易爭端再起，加以今年多國舉行大選恐導致經濟政策出現擺盪，加劇保護主義，均增添全球經貿發展與通膨前景的不確定性。

財政部統計處表示，但AI應用需求持續嘉惠科技產業，傳產貨類接單亦漸有起色，加以基期偏低，第2季我國出口及製造業生產續呈擴張；另隨就業情勢穩定、薪資提升，以及股市創高挹注財富效果，旅遊熱潮及外食、購物等消費增加，推升零售及餐飲營業額齊創佳績。預料在內外俱溫之勢延續下，下半年國內經濟仍將穩步成長。

受惠於景氣回溫、股房市交易熱絡，綜所結算申報稅款成長，致上半年全國稅收達2.1兆元，惟在營所稅減幅較鉅之拖累下，增幅僅2.0%。展望下半年，雖營所稅暫繳免辦措施不續行、終端消費增強，有助於挹注相關稅目；但上市櫃公司發放股利年減1成3，不利盈餘分配扣繳稅款；正負互抵，全年稅收可望趨向過往溫和成長之態勢。

此外，財政部統計處在專題提及近年貨物稅徵收概況。

財政部統計處指出，貨物稅屬於特種消費稅，隨國內經濟環境變遷，徵課貨品業經簡化為車輛、油氣及電器等7種，除稅基之侷限性以外，近年政府為平抑物價、節能減碳等考量，亦局部調降稅率，致成長動能不如總稅收，2014-2023年間有半數年度呈現下滑，在前五大稅目中表現居末，2023年占總稅收4.8%，較2014年接近腰斬，來自減稅(約444億元)之影響約1.2個百分點。

其中，油氣及車輛並居貨物稅兩大稅源，合占九成，隨國內汽車市場不斷成長，加以油氣類稅額調降及新冠疫情抑制油品消費，後者已見凌駕之勢，2022年車輛類稅額首度超越油氣類，占整體貨物稅比重於2023年再突破五成，且七成來自進口汽車，尤其300萬元以上進口小客車更為近年推升主力，而國產車占比則益見式微。

財政部統計處進一步指出，汽車占車輛類貨物稅9成以上，2012年前以國產汽車為主，其後，隨著進口車商推出平價且多樣化車款，及日圓、歐元貶值等因素，拉近與國產汽車的價格差距，進口汽車稅額已超越國產，成為車輛類貨物稅主力，近三年約占七成。