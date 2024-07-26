凱米颱風造成災害損失 財政部：30日內申請、9類可減免

財政部北區國稅局表示，凱米颱風造成部分地區嚴重災情，民眾遭遇颱風造成財產損失時，記得把握災損減免三步驟，「拍照存證」、「檢附文件」及「申請減免」，並於災害發生後30日內，報請轄區稅捐稽徵機關辦理相關事宜。

財政部已責成稅捐稽徵機關秉持從寬、從速原則，主動協助及輔導受災納稅義務人申報（請）各項稅捐減免。根據財政部提供「災害損失稅捐減免一覽表」，包括綜所稅、營所稅、營業稅、娛樂稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅等9類稅捐。

以這次南部地區淹水災情，不少民眾汽、機車（151cc以上）受損停駛、報廢，民眾在災害發生日起1個月內要填妥災害損失減免使用牌照稅申請書，向所在地地方稅稽徵機關或分支單位申請。

又若房屋不幸毀損3成以上，災害發生日起30日內，同樣向所在地地方稅稽徵機關或分支單位申請房屋稅減免。