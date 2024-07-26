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高雄受災戶最高領4.5萬「1年免房屋稅」 泡水車有補助

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
凱米颱風造成中南部嚴重災情，高雄市除了依規定針對住戶淹水50公分以上住戶，每戶核發1.5萬元慰問金之外，中央也加碼2萬元，一般戶最多可領3.5萬元。圖／高雄市社會局提供
凱米颱風造成中南部嚴重災情，高雄市除了依規定針對住戶淹水50公分以上住戶，每戶核發1.5萬元慰問金之外，中央也加碼2萬元，一般戶最多可領3.5萬元。圖／高雄市社會局提供

凱米颱風造成中南部嚴重災情，高雄市依規定針對住戶淹水50公分以上住戶，除了每戶核發1.5萬元慰問金之外，中央今承諾加碼2萬元，因此一般戶最多可領3.5萬元，低收入、中低收入戶可領4.5萬元，淹水低於 50公分則補助5千，泡水車若檢附維修收據證明，汽車最高補助2萬元，機車慰助金最高補助2千元。

高雄市民的住宅有淹水樓層部分或毀損面積超過50%，高雄市稅捐處表示可1年免繳房屋稅，房屋毀損面積30%到50%之間，1年僅需繳50%房屋稅。另外依據「高雄市災害救助金核發辦法」規定，因颱風導致住屋淹水達50公分以上，每戶會發放1.5萬元慰助金，高市府此次向中央爭取加發住戶淹水慰助每戶2至3萬。

社會局表示，淹水達50公分以上的住戶，中央加碼2萬元慰問金後，一般戶可領慰助金3.5萬元（中央2萬+市府1.5萬），低收入、中低收入經濟弱勢戶可領慰助金4.5萬元（中央3萬+市府1.5萬），50公分以下，市府則補助每戶5000元，泡水車則依據維的費用，汽車慰助金最高補助2萬元，機車慰助金最高補助2000元。

高市府提醒，不論淹水是否達到50公分法規標準，以及泡水車主，從即日都可以到淹水區域的區公所填寫申請書，淹水住戶需檢具例如淹水照片、行車紀錄、監視器紀錄、或其他足資證明之資料等；泡水車輛則檢具例如維修收據或證明、或其他足資證明之資料等，以利加快勘查、審核速度，早日領取核撥款項。

凱米颱風造成中南部嚴重災情，高雄市除了依規定針對住戶淹水50公分以上住戶，每戶核發1.5萬元慰問金之外，中央也加碼2萬元，一般戶最多可領3.5萬元。圖／高雄市社會局提供
凱米颱風造成中南部嚴重災情，高雄市除了依規定針對住戶淹水50公分以上住戶，每戶核發1.5萬元慰問金之外，中央也加碼2萬元，一般戶最多可領3.5萬元。圖／高雄市社會局提供
凱米颱風造成中南部嚴重災情，高雄市除了依規定針對住戶淹水50公分以上住戶，每戶核發1.5萬元慰問金之外，中央也加碼2萬元，一般戶最多可領3.5萬元。記者潘俊宏／攝影
凱米颱風造成中南部嚴重災情，高雄市除了依規定針對住戶淹水50公分以上住戶，每戶核發1.5萬元慰問金之外，中央也加碼2萬元，一般戶最多可領3.5萬元。記者潘俊宏／攝影
凱米颱風造成中南部嚴重災情，高雄市除了依規定針對住戶淹水50公分以上住戶，每戶核發1.5萬元慰問金之外，中央也加碼2萬元，一般戶最多可領3.5萬元。圖／高雄市社會局提供
凱米颱風造成中南部嚴重災情，高雄市除了依規定針對住戶淹水50公分以上住戶，每戶核發1.5萬元慰問金之外，中央也加碼2萬元，一般戶最多可領3.5萬元。圖／高雄市社會局提供
凱米颱風造成中南部嚴重災情，高雄市除了依規定針對住戶淹水50公分以上住戶，每戶核發1.5萬元慰問金之外，中央也加碼2萬元，一般戶最多可領3.5萬元。記者劉學聖／攝影
凱米颱風造成中南部嚴重災情，高雄市除了依規定針對住戶淹水50公分以上住戶，每戶核發1.5萬元慰問金之外，中央也加碼2萬元，一般戶最多可領3.5萬元。記者劉學聖／攝影

房屋稅 淹水 颱風

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