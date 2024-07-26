高雄受災戶最高領4.5萬「1年免房屋稅」 泡水車有補助

凱米颱風造成中南部嚴重災情，高雄市依規定針對住戶淹水50公分以上住戶，除了每戶核發1.5萬元慰問金之外，中央今承諾加碼2萬元，因此一般戶最多可領3.5萬元，低收入、中低收入戶可領4.5萬元，淹水低於 50公分則補助5千，泡水車若檢附維修收據證明，汽車最高補助2萬元，機車慰助金最高補助2千元。

高雄市民的住宅有淹水樓層部分或毀損面積超過50%，高雄市稅捐處表示可1年免繳房屋稅，房屋毀損面積30%到50%之間，1年僅需繳50%房屋稅。另外依據「高雄市災害救助金核發辦法」規定，因颱風導致住屋淹水達50公分以上，每戶會發放1.5萬元慰助金，高市府此次向中央爭取加發住戶淹水慰助每戶2至3萬。

社會局表示，淹水達50公分以上的住戶，中央加碼2萬元慰問金後，一般戶可領慰助金3.5萬元（中央2萬+市府1.5萬），低收入、中低收入經濟弱勢戶可領慰助金4.5萬元（中央3萬+市府1.5萬），50公分以下，市府則補助每戶5000元，泡水車則依據維的費用，汽車慰助金最高補助2萬元，機車慰助金最高補助2000元。