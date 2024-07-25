稅務專欄／調高我國最低稅率 不利企業競爭

為了因應全球許多國家陸續實施全球最低稅負制（Pillar 2或Global Minimum Tax, GMT），據報載政府正在評估是否要將台灣營利事業的「最低稅負」 （即所得基本稅額或Alternative Minimum Tax, AMT）稅率從12%調高到15%。

政府原本美意是為了保護台灣的稅基及課稅權不致被其他國家取得，但是台灣的AMT與GMT存在許多根本性差異，筆者建議政府應直接導入GMT，而非調高台灣AMT的稅率，進而造成削減台灣企業競爭力、降低跨國企業投資台灣的吸引力，導致無法推動原本用意良善的產業政策。

台灣AMT與GMT主要有以下幾點不同：

(1) 適用對象

AMT普遍適用於台灣公司，即使不是大型跨國企業，也可能面臨提高的稅率；GMT則只適用於合併營收超過7.5億歐元(約合台幣250億元)的跨國集團，並不針對低於此合併營收的企業進行額外課稅。

(2) 目的

AMT確保有大量免稅所得的台灣企業繳納最低稅負，但不考慮跨國企業全球所得；GMT確保跨國企業對其全球利潤繳納最低稅負，從而解決稅基侵蝕和利潤移轉問題。

(3) 稅基

AMT的稅基是針對台灣企業的應稅所得，並加回各種免稅所得；GMT則是針對合併報表內的全球各個企業個體的財務會計淨利潤開始，並根據特定項目進行調整，如內部股息、股權買賣損益和某些暫時性差異等來計算各國的應稅所得。

(4) 豁免機制

AMT缺乏此類過渡性條款，可能導致企業突然面臨重大稅務負擔；GMT提供過渡期間的豁免機制讓企業有時間調整結構和運營，以符合新規定。

基於上述不同處，直接提高台灣AMT稅率而非直接進行GMT的立法可能產生以下的潛在缺點：

(1) 國內企業租稅負擔增加

對於未達GMT門檻的中小型企業而言，調高AMT稅率使得中小型企業面臨不必要的租稅負擔，而導致業務活動縮減並阻礙經濟成長。對於大型跨國集團來說，AMT未考慮集團全球稅務狀況及GMT規則，舉例而言，若集團在台灣已符合GMT豁免機制無需繳納補充稅，或依GMT規則計算有效稅率已達15%，卻可能因AMT稅率調高產生額外稅額。

(2) 台灣在全球競爭力的負面影響

AMT未像GMT提供實質投資免稅額，如僅提高稅率而無相應補償機制，將造成台灣企業加重租稅負擔，影響跨國企業來台投資意願，使跨國企業將業務轉移到租稅較具競爭力地區，降低台灣作為商業中心的吸引力，而阻礙台灣的全球競爭力發展。

(3) 台灣稅制與國際分歧

歐盟及亞太許多國家導入GMT是以專法處理而不是修正原本的所得稅制，若台灣以提高AMT稅率來因應GMT，此做法實與國際立法方向完全分歧。

鑑於上述考量，筆者建議政府應直接導入符合國際標準的GMT，而非調高台灣AMT的稅率，才能夠提供企業更符合國際標準及更公平的稅務法規環境。

（作者是資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長許祺昌、全球稅務主持會計師曾博昇）