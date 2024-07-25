房產法拍 仍須報房地稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
房市示意圖。 聯合報系資料庫
房市示意圖。 聯合報系資料庫

財政部高雄國稅局表示，民眾房地遭法院拍賣後，即便拍賣金額不足以還債，等於沒有所得，仍應在期限內申報房地合一稅

高雄國稅局指出，納稅人因未申報房地合一稅，收到國稅局寄發的罰鍰繳款書，不服提出復查時，主張其房屋土地是遭法院強制執行拍賣，相關稅費應由法院代為扣繳，且拍賣金額還不足還債，根本沒有所得，為何還須申報房地合一稅，對行政處分提出異議，遭國稅局駁回。

國稅局說明，房地合一稅是由納稅人自行申報，一般交易是在過戶登記次日起30日內申報，而遭法院強制執行拍賣，則是在拍定人領得權利移轉證書次日起30日內申報，即使不動產被法院拍賣，無論是否拿到分配款，都要自行申報。

國稅局 房地合一稅 財政部

延伸閱讀

親人臨終前，先幫他把錢領出來可節稅？專家解析為何無法節稅還可能挨告

服飾店開968元發票誤寫成968萬、苦尋顧客 國稅局提解方

美國庫大進補 從百萬富翁追稅逾10億美元

「蔬果台積電」青松負責人夫婦掏空逃海外通緝逾2年 法拍廠房遭異議

相關新聞

稅務專欄／調高我國最低稅率 不利企業競爭

為了因應全球許多國家陸續實施全球最低稅負制（Pillar 2或Global Minimum Tax, GMT），據報載政...

出售繼承房地 節稅有門道

財政部高雄國稅局提醒，兄弟姊妹分別繼承房地，未來想全部出售時，選擇個別出售或轉贈手足、合併後再出售，可能影響稅負，根據取...

房產法拍 仍須報房地稅

財政部高雄國稅局表示，民眾房地遭法院拍賣後，即便拍賣金額不足以還債，等於沒有所得，仍應在期限內申報房地合一稅。

颱風凱米致災損 財部：救難物資可免稅進口快速通關

颱風凱米從昨天起連續兩天導致部分地區發生災情，財政部關務署今天表示，因颱風造成民眾財產損失，依照從寬、從速原則，海關為受...

颱風造成財產損失 財部：助受災戶申請9大稅目減免

颱風凱米導致部分地區發生災情，財政部今天表示，颱風造成民眾財產損失，已責成稅捐稽徵機關從寬、從速，主動協助及輔導受災納稅...

颱風災損申請減稅 三步驟

凱米颱風來勢洶洶，財政部提醒，民眾若因颱風造成災害，符合災害減免稅捐的各項標準，可三步驟提出申請，記得拍照存證、檢附證明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。