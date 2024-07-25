房產法拍 仍須報房地稅
財政部高雄國稅局表示，民眾房地遭法院拍賣後，即便拍賣金額不足以還債，等於沒有所得，仍應在期限內申報房地合一稅。
高雄國稅局指出，納稅人因未申報房地合一稅，收到國稅局寄發的罰鍰繳款書，不服提出復查時，主張其房屋土地是遭法院強制執行拍賣，相關稅費應由法院代為扣繳，且拍賣金額還不足還債，根本沒有所得，為何還須申報房地合一稅，對行政處分提出異議，遭國稅局駁回。
國稅局說明，房地合一稅是由納稅人自行申報，一般交易是在過戶登記次日起30日內申報，而遭法院強制執行拍賣，則是在拍定人領得權利移轉證書次日起30日內申報，即使不動產被法院拍賣，無論是否拿到分配款，都要自行申報。
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