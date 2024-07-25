出售繼承房地 節稅有門道

財政部高雄國稅局提醒，兄弟姊妹分別繼承房地，未來想全部出售時，選擇個別出售或轉贈手足、合併後再出售，可能影響稅負，根據取得原因、日期將適用房地交易舊制或房地合一新制課稅，決定出售前可先撥算盤。

高雄國稅局表示，不少民眾繼承房地後，為方便處理遺產，或讓房地產權單一較便於出售，會透過贈與將不動產集中在同一親友身上，然而，繼承房地個別出售與經由轉贈後再出售，稅負可能不同。

舉例來說，母親在1988年買入房地，2014年1月15日去世，這筆房地產由兄弟兩人各繼承二分之一。兄弟兩人討論過後，考量產權若能單一，出售價格可望較高，決定集中產權。

哥哥在2018年11月1日將房地持分贈與弟弟後，在2024年6月1日以550萬元出售該房地，並辦理所有權移轉登記。

國稅局指出，此案要分為兩部分來看，弟弟原本就持有的二分之一，由於是繼承自母親，取得時間為2014年1月15日，應以舊制來課稅，亦即土地交易免稅、房屋交易所得併入綜所稅申報課稅，稅率5%至40%。

至於哥哥轉贈弟弟的二分之一，就要以贈與時間認定取得日期，即2018年11月1日，落在房地合一稅課稅範圍，按照持有期間適用15%至45%稅率，例如此案在2024年6月1日出售，持有期間五年七個月，稅率為20%。

以兩兄弟案例來試算，哥哥贈與弟弟後再出售，弟弟應繳納舊制綜所稅約7萬元、房地合一稅約44萬元，總稅負51萬元；但若哥哥未將土地贈與弟弟，直接在2024年6月1日出售，兩人分別繳納舊制綜所稅，合計稅負14萬元，贈與後反而多繳37萬元的稅。

國稅局表示，出售房地依取得原因、日期不同，應適用不同房地交易稅制，取得成本及持有期間等因素也會影響稅負。

因此，將房地所有權集中再出售，雖然出售價格可能比較漂亮，但也可能因為「轉贈」一個動作，讓原本適用舊制課稅，變成須以房地合一稅制來計稅，不一定划算，手足間考量處分繼承不動產時，應同時考慮利潤、稅負等因素，好好撥算盤。

國稅局提醒，民眾與兄弟姊妹繼承房地，不管是要單獨出售、或轉贈後再出售，都要留意房地移轉相關法令對稅負影響，以免吃虧。