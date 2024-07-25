颱風造成財產損失 財部：助受災戶申請9大稅目減免

颱風凱米導致部分地區發生災情，財政部今天表示，颱風造成民眾財產損失，已責成稅捐稽徵機關從寬、從速，主動協助及輔導受災納稅義務人申報綜所稅、營所稅等9大稅目稅捐減免。

受到颱風凱米及其外圍環流影響，易有短延時強降雨。根據中央氣象署觀測，截至下午2時，全台前100名累積雨量全都突破400毫米，甚至前64名的累積雨量都超過500毫米。

財政部表示，受颱風凱米影響而造成民眾的財產損失，已責成稅捐稽徵機關秉持從寬、從速原則，主動協助及輔導受災納稅義務人申報各項稅捐減免。

根據財政部「災害損失稅捐減免一覽表」，提供減免稅目包含綜合所得稅、營利事業所得稅、營業稅、娛樂稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅。

以綜所稅來說，民眾可在災害發生後30天內，向所在地國稅局、分局或稽徵所申請個人災害損失；以營所稅而言，企業可在災害發生後30天內，填具營利事業原物料、商品變質報廢或災害申請書，或營利事業固定資產及設備報廢或災害申請書，向國稅局申請災損。

若房屋不幸毀損3成以上，災害發生日起30天內，民眾可向所在地地方稅稽徵機關或分支單位申請房屋稅減免。

財政部並提醒納稅義務人多加利用財政部稅務入口網，線上申請稅捐減免；若對於災害損失稅捐減免規定或申報方式有不明瞭的地方，可就近向所在地稅捐稽徵機關查詢或於上班時間撥打免費服務專線0800-000-321。