勞工放颱風假 雇主可不給薪

勞動部表示，勞工放颱風假未出勤，雇主可不給薪，但不得視為曠工、遲到，或強迫勞工以事假或其他特休假別請假處理，事後不能強迫勞工補班，或扣發全勤獎金、解雇等不利處分。

勞動部訂有「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，規範勞工出勤管理及工資給付等。遇颱風來襲停班停課，勞工出勤狀況大致有三樣態。

首先，工作地、居住地或上班必經途中任一轄區已宣布停班，勞工因而未出勤，雇主不可視為曠工、遲到，或強迫勞工以事假或其他特休假別請假處理，事後也不得強迫勞工擇日補班、或扣發全勤獎金等。至於是否要給薪？勞動部表示，當天勞工未出勤，雇主「宜」不扣薪。換言之，雇主不給薪並未違規。

第二，如醫院、旅館等單位因營運性質在颱風假時仍要求勞工出勤，雇主可加給薪水，並提供交通工具、津貼或其他必要協助。若勞工上、下班途中不幸發生職災，在治療、休養期間應給予勞工公傷病假，並依規定標準給予職災補償。

第三，勞資雙方原本就約定居家工作，即使宣布放颱風假，在家工作勞工未受風雨影響，無出勤問題，但勞工住家因颱風停電導致無法正常傳輸，不在此限，雇主不可予以各項不利處分。