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長照機構興建期間 免地價稅
財政部日前公布函釋，財團法人社區式、機構住宿式、綜合式服務類長照機構可免地價稅，且興建期間也可申請適用免徵。
台南市財稅局解釋，此次認定原則是針對長照機構發布一致性的認定準據，明定財團法人依長照相關法規，經地方長照機構主管機關許可設立的社區式、機構住宿式及綜合式服務類長照機構，其收費不以營利為目的，且不違反長照目的，可申請免徵房屋稅及地價稅，且興建期間可享地價稅免稅。
財稅局說明，「興建期間」是以建照核發日至發給使照日止計算，財團法人應檢具登記證書、土地自有證明文件、建造執照、長照機構籌設許可，或核准擴充等證明文件，向稽徵機關申請。
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