颱風災損申請減稅 三步驟

凱米颱風來勢洶洶，財政部提醒，民眾若因颱風造成災害，符合災害減免稅捐的各項標準，可三步驟提出申請，記得拍照存證、檢附證明，並在期限內申請，符合條件即可適用減免。

財政部表示，受天災影響，個人或營利事業如發生財產或營業損失，可依規定申請減免所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅等國稅，以及房屋稅、地價稅、娛樂稅及使用牌照稅等地方稅。另外若無法在法定期間內繳清稅款，可在規定繳納期間內，申請延期最長一年、分期最多36期（三年）。

颱風災損減稅規定 圖／經濟日報提供

財政部提醒，災損申請減稅時有三大步驟，首先要拍照存證後再清理現場；其次附上損失清單及相關證明文件，像是受災財物照片、原始取得憑證、維修估價單、受損財物修復取得發票等；第三，留意申請時限。

新北市稅捐稽徵處表示，民眾因颱風造成的財損可申請各地方稅減免，以房屋稅為例，依規定，房屋毀損面積三成以上不及五成者，房屋稅減半徵收；毀損面積五成以上，必須修復才能使用者，免徵房屋稅。

地價稅方面，依土地稅減免規則，因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用的土地，地價稅全免。

至於使用牌照稅，汽車或151cc以上重型機車泡水受損須修復才能使用，或因泡水受損無法再使用，向監理單位辦理報停或報廢手續，可自災害發生日起一個月內，附上證明文件，申請退還自災害發生日起已繳納的使用牌照稅。

娛樂稅方面，稅局表示，若為查定課徵娛樂稅的業者，因災害無法營業，可申請扣除因災害致未營業天數，按比率核減當期娛樂稅。

另外，財政部國產署表示，因應凱米颱風來襲，可能對台灣部分地區造成災害，為協助受到颱風災害影響的國有土地承租戶重建家園，對於颱風造成地方農損災害及地上房屋毀損不堪使用，可依規定辦理租金減免等措施，承租人可提出申請。