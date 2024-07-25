快訊

強颱凱米V折繞行登台 今凌晨0時宜蘭南澳登陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

ESG最前線／職安法修正 三關鍵聚焦

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

鑒於歷年來台灣職業災害的數量高居不下，勞動部持續修正《職業安全衛生法》，主要朝三大方向強化法規完整度及強度。

一、源頭管理

以往法規多是在災害發生後對企業進行裁罰，針對實務運作的「風險評估」機制，並無太多強制性的規範。舉例來說，高風險的機械設備運作前，應該先針對個人防護器具、緊急停車裝置、作業環境照明等項目，進行系統性、例行性的風險評估作為。

但是在法規未積極規範、甚至罰緩的情況下，很多企業便疏於管理。

未來修法重點將會對未做好風險評估的事業單位進行處分，也就是從「急診治療」逐漸擴大到「預防醫學」的概念。

二、承攬責任

由於營造業占「職災死亡」的比率長年居各產業的首位，墜落意外又是其中最大因素，因此勞動部職安署將2024年訂為「營造業墜落打擊年」。職安法修法的第二項重點，是將承攬商的責任定義得更清楚，以達到權責分明的效果。

營造業的包商、承攬商因為大小規模、管理水平不一，較容易發生管理的漏洞。修法的目的是提高業主、承攬商之間的風險意識，共同承擔起工安的重責大任。

三、提高裁罰

目前《職安法》對業主的最高罰緩是30萬元、承攬商僅15萬元，金額偏低產生的警惕效果有限。職安署表示考量到中小企業的負荷能力，有可能維持罰緩的下限金額，但是上限金額提高五倍至150萬元，

此外，未來修法擬將「事業單位名稱」、「裁罰紀錄」公開，這對廠商也會產生相當的嚇阻效果。特別是現今ESG已是產業共同關注的議題，若是企業在職安作為上把關不力，相關裁罰紀錄被公開的狀況下，勢必大大影響ESG績效評比。

綜合上述，政府主管機關的修法方向，是追溯到更源頭的預防措施，並且擴大責任承擔者的範圍。於此同時，企業也應該從傳統的「危機處理」，提升到主動規劃「預防措施」，以有效降低違規和危害的風險。

ESG 勞動部

延伸閱讀

台灣第一 鴻海攜手1萬多家夥伴發布供應商責任報告書

怕被雇主坑？颱風天勞工出勤、放假、居家上班 勞動部算薪水給你看

是真的！「雜草逾60公分開罰」台東環保局拿尺量、開罰14件

臺灣指數公司響應政策暨深化國際合作 開發前瞻性ESG主題指數

相關新聞

颱風災損申請減稅 三步驟

凱米颱風來勢洶洶，財政部提醒，民眾若因颱風造成災害，符合災害減免稅捐的各項標準，可三步驟提出申請，記得拍照存證、檢附證明...

長照機構興建期間 免地價稅

財政部日前公布函釋，財團法人社區式、機構住宿式、綜合式服務類長照機構可免地價稅，且興建期間也可申請適用免徵。

勞工放颱風假 雇主可不給薪

勞動部表示，勞工放颱風假未出勤，雇主可不給薪，但不得視為曠工、遲到，或強迫勞工以事假或其他特休假別請假處理，事後不能強迫...

ESG最前線／職安法修正 三關鍵聚焦

鑒於歷年來台灣職業災害的數量高居不下，勞動部持續修正《職業安全衛生法》，主要朝三大方向強化法規完整度及強度。

獨資事業賣房產 留意報稅日

財政部中區國稅局表示，獨資、合夥組織出售適用房地合一2.0新制的不動產，必須比照個人房地合一稅，應在交易日次日起30日內...

台版肥咖申報 金額增一成

財政部昨（23）日公布112年度稅務用途金融帳戶資訊（CRS，俗稱台版肥咖）申報統計，申報金融機構1,826家，申報屬澳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。