攤販停歇業 記得註銷稅籍

財政部高雄國稅局提醒，民眾若經營攤販因故停歇業，記得要辦理停業或註銷稅籍登記，否則隔年申報綜所稅時，才發現多了一筆營利所得，將產生課稅爭議。

近日有民眾向國稅局反映，家中長輩因故未繼續經營攤販，但申報綜所稅時，所得資料中仍出現一筆父親的營利所得4萬餘元，他向國稅局表示，父親去年因身體不適並未繼續經營攤販，不知須向國稅局申請停業或註銷稅籍登記。

國稅局解釋，查定課徵營業稅營業人每月查定銷售額若未達營業稅起徵點，則免繳營業稅，倘若在停歇業時未向稽徵機關辦理停業核備或註銷稅籍登記，導致國稅局仍依原查定銷售額歸課負責人各年度營利所得，將產生課稅爭議。

國稅局呼籲，營業人遇到合併、轉讓、解散或廢止情形者，須在事實發生日起15日內填具申請書，申請變更或註銷登記。