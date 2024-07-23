買農地直接送子女 要課稅

贈與農地雖不計入贈與總額課稅，但財政部中區國稅局提醒，如果是向他人購買農地，並直接登記在子女名下，其贈與標的為「購地資金」、並非土地，在這種情況下，應課徵贈與稅，不能適用免徵贈與稅規定。

國稅局提醒，父母應先將農地所有權登記於自己名下且維持農地農用後，再贈與「土地」給子女，才能適用免稅規定，且在贈與後五年內的列管期間，不能再移轉或有未作農業使用情形，以免被追繳贈與稅。

中區國稅局說明，《遺產及贈與稅法》規定，贈與農地可不計入贈與總額，主要是指贈與人直接將名下農地贈與子女，也就是贈與標的為「土地」情況下，才能適用免稅規定。

若贈與人簽約購地付款後，直接請出賣人將農地登記子女名下，這種情況屬遺產及贈與稅法中，「無償為他人購置財產以贈與」的情形。同樣的，為他人購置之財產為動產或不動產，贈與標的都是出資的「資金」。