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獨資事業賣房產 留意報稅日

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部中區國稅局表示，獨資、合夥組織出售適用房地合一2.0新制的不動產，必須比照個人房地合一稅，應在交易日次日起30日內申報繳納房地合一稅。

房地合一2.0稅制下，個人、營利事業申報房地合一的時間不同，個人應在交易日次日起30日內申報，營利事業則是在隔年5月一併申報。有納稅人向國稅局詢問，那獨資、合夥組織又該如何申報？

中區國稅局表示，獨資、合夥組織若在房地合一稅2.0上路後，也就是2021年7月1日後出售房地，因為房地登記所有權人為獨資主或是合夥人，就應依個人課稅規定申報房地合一稅。

也就是說，獨資、合夥應按照適用稅率，在交易日次日起30日內申報繳納房地合一稅；而這筆交易所得（或損失）雖不計入營利事業所得額，對獨資合夥事業而言，仍應在出售房地的次年5月辦理營所稅申報。

國稅局表示，屬於獨資或合夥組織營利事業在出售房地時，因依照房地合一稅規定，該房地登記所有權人為「個人」，與具獨立法人格的營利事業為所有權人的登記主體有所不同，所以須依照個人課稅規定辦理，出售房地交易所得，不計入獨資、合夥組織營利事業之營利事業所得額。

舉例來說，林先生獨資經營某商號，2021年7月13日以2,000萬元出售於2020年間購買的房地，辦理所有權移轉登記後，未依限申報繳納房地合一稅。後經國稅局查獲，以成交價額2,000萬元減除成本與移轉費用，依持有期間在兩年內、稅率為45％，須補稅並處罰。

國稅局提醒，房地合一2.0上路後，獨資或合夥組織若有出售房屋、土地行為，應依個人課稅規定辦理。

國稅局 房地合一稅 財政部

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