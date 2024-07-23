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台版肥咖申報 金額增一成

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
新台幣示意圖。 聯合報系資料照片
新台幣示意圖。 聯合報系資料照片

財政部昨（23）日公布112年度稅務用途金融帳戶資訊（CRS，俗稱台版肥咖）申報統計，申報金融機構1,826家，申報屬澳、日、英稅務居住者金融帳戶逾18萬筆，帳戶餘額為1,608億元，收入金額為369億元，受到股市熱絡與外商持續投資台灣影響，帳戶筆數與金額皆年增逾一成。

財政部國際財政司副司長李明機表示，112年度CRS網路申報已於7月1日完成，據財政部財政資訊中心統計，申報金融機構共1,826家，申報屬澳洲、日本或英國稅務居住者，持有或控制的金融帳戶資料，一共有18萬3,542筆、年增約11％。

財政部2023年CRS申報統計 圖／經濟日報提供
財政部2023年CRS申報統計 圖／經濟日報提供

從國別來看，以日本帳戶筆數最多、為123,684筆，年增約7％；澳洲32,966筆第二、年增23％；英國26,892筆、年成長14％。

同時這些帳戶去年12月31日餘額（存量）合計為1,608億元，去年度支付或記入之股利、利息、出售或贖回金融資產收入總額或其他收入金額（流量）為369億元，存量與流量皆年增11％。

從個別國家來看，日本帳戶餘額最高，有832億元，與去年水準相當，但收入金額為三國中唯一衰退的國家，金額178億元、年減8％。李明機解釋，主要是受匯率波動影響，至於是否還有其他因素仍須進一步釐清。

英國帳戶餘額為503億元、年增28％，收入金額為65億元、年增91％；澳洲帳戶餘額為273億元、年增23％，收入金額為126億元、年增21％。

李明機指出，這些數據反映台灣與澳、日、英經貿投資關係往來密切，且去年股市表現亮眼，外商持續加碼投資台灣。

另外，分析CRS為企業、機構投資人等實體，或個人持有，全部183,542筆帳戶中，實體占1.5％、個人98.5％；帳戶餘額1,608億元中，實體為54％、個人46％；收入金額369億元中，實體占46％、個人54％。

財政部表示，今年9月將與澳洲、日本及英國進行CRS資訊自動交換。我國依據國際實務，對於交換取得的CRS資訊，不會直接用於課稅，是供稅捐稽徵機關評估逃漏稅風險及選案參考，呼籲持有海外金融資產及相關所得納稅人誠實申報。

日本

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